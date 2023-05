clock 09:08 09 uur 08. Deze Belgische ploeg heeft zeer goede automatismen, ze hebben dat opgebouwd bij Team Antwerpen. Vervoort en Donkor zijn goede shotters, De Valck is de lijm van de ploeg, die doet wat van alles. Augustijnen heeft het ideale 3x3-profiel: mobiel, meer dan 2m, kan shotten, het is een jongen met heel veel toekomst. Bondscoach Steve Ibens. Deze Belgische ploeg heeft zeer goede automatismen, ze hebben dat opgebouwd bij Team Antwerpen. Vervoort en Donkor zijn goede shotters, De Valck is de lijm van de ploeg, die doet wat van alles. Augustijnen heeft het ideale 3x3-profiel: mobiel, meer dan 2m, kan shotten, het is een jongen met heel veel toekomst. Bondscoach Steve Ibens

09 uur 05. We zullen de ervaring en de tactische sterkte van Nick Celis missen, maar het is aan de andere jongens om dat op te vangen. Ik denk dat Vervoort nu de vaandeldrager van de ploeg moet worden. Hij zal zowel op als naast het terrein een heel belangrijke rol spelen. Bondscoach Steve Ibens

08 uur 58. België vorig jaar 4e. De Belgische ploeg eindigde vorig jaar voor eigen volk in Antwerpen vierde. Ze verloren van Frankrijk om het brons. Servië won de finale van Litouwen en is ook nu topfavoriet. In Wenen willen de Belgen beter doen. De nieuwe bondscoach Steve Ibens rekent op Thibaut Vervoort (8e van de wereld), Bryan De Valck (19e), Dennis Donkor (22e) en Caspar Augustijnen (30e). Romain Boxus is reservespeler. Nick Celis, nummer 10 en bezieler van het 3x3-project is er niet bij. De Belgische bond besloot hem niet te selecteren zolang het onderzoek naar mogelijke fraude met fictieve toernooien in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio niet is afgerond.



08 uur 55. Poule C. De Lions staan zesde op de FIBA-ranking. Ze zitten in poule C, samen met Litouwen (FIBA-3), Polen (FIBA-11), Israël (FIBA-16) en Puerto Rico (FIBA-18). Alleen de vier groepswinnaars zijn zeker van een plek in de kwartfinales, de nummers twee en drie in elke groep spelen een barrage.

08 uur 52. Programma Belgen. De Lions openen op de Rathausplatz in Wenen tegen Israël (12 u.) en Litouwen (14 u.). Donderdag volgen de wedstrijden tegen Polen (14 u.) en Puerto Rico (15.25 u.). Alle klassementsmatchen worden zaterdag en zondag gespeeld.

08 uur 45. We zullen moeten klaar zijn, want de tegenstanders in de poule zullen serieus weerwerk bieden, maar ook wij hebben een sterke ploeg. Het blijft een droom om toch ooit eens een medaille te halen. Thibaut Vervoort

08 uur 33. Belgen openen hun WK tegen Israël. De 3x3 Belgian Lions beginnen vandaag aan hun WK. Israël is om 12.00 uur de eerste tegenstander van de Belgen. U kunt de wedstrijd straks live bekijken op Canvas en met livestream op deze pagina.

clock 08:25 08 uur 25. 3x3 Belgian Lions Jaar na climax in eigen land wil Thibaut Vervoort weer schitteren op het WK (met hulp van China)