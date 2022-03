Stunt van formaat: Limburg United klopt ongeslagen Oostende en wint de Beker van België

Oostende was tegen Limburg United de torenhoge favoriet in een kolkend Vorst Nationaal. De kustploeg heeft in de eigen competitie nog niet verloren en ging op jacht naar zijn 21e Beker van België.



Na een zenuwachtige start langs beide kanten nam de ploeg van coach Dario Gjergja mondjesmaat het commando over. Een sterk ingevallen Conger zorgde ervoor dat Oostende met een voorsprong van 9 punten mocht gaan rusten.



Het probleem van Limburg United situeerde zich vooral in verdediging - Oostende maakte in het 2e kwart 29 punten - maar dat werd uitstekend opgelost na de rust.



Oostende kwam steeds moeilijker tot scoren en de beresterke Tyrell Nelson (32 punten) nam zijn team op sleeptouw. Limburg United rook bloed en bij Oostende namen de frustraties toe. Gjergja werd in het 4e quarter uitgesloten en zonder zijn coach zat er voor Oostende geen remonte meer in.



Het tactische plannetje van Limburg United was voortreffelijk en de spelers hielden in een spannend slot het hoofd koel vanaf de vrijworplijn: 79-73. Voor de club is het de allereerste trofee in haar korte geschiedenis.