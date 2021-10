Mechelen is in eigen huis tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. Mechelen begon nochtans goed, maar Aalst legde de basis voor de zege in het tweede kwart: van 25-22 ging het naar 38-45 halfweg. Mechelen kwam nog even terug tot 71-72, maar een volledige remonte zat er niet meer in.



Topschutter Mechelen: Stephens 14 punten

Topschutter Aalst: Calhoun 21 punten

Quarters: 25-22, 13-23, 19-19, 14-13