08 uur 33. Winnen of verliezen met minder dan 44 punten = reekshoofd in loting voor kwartfinales. Het moet al heel vreemd lopen willen de Belgian Cats straks niet als reekshoofd de trommel ingaan. In de andere groepen zijn alle matchen intussen gespeeld. Voorlopig is Japan de gelukkige "beste tweede" met een puntensaldo van +6 (in twee gewonnen matchen en een nederlaag). De Belgian Cats hebben een riant saldo van +50 momenteel, dus straks zouden ze nog met 43 punten mogen verliezen tegen China om dat plekje als beste tweede op te eisen. Team USA lijkt dus nog niet meteen ons pad te kruisen. Maar uiteraard willen de Cats niets aan het toeval overlaten en gaan ze straks volop voor de overwinning. .