Bergen maakt finale weer spannend tegen rommelig Oostende

22:29 22 uur 29. Bekijk een ruime samenvatting van de tweede finalewedstrijd. Bekijk een ruime samenvatting van de tweede finalewedstrijd

21:56 21 uur 56. Ik wist dat we heel gevaarlijk konden zijn. We hadden de controle vanaf de eerste minuut. Nu moeten we gefocust blijven en ons niveau aanhouden. Vedran Bosnic, coach Bergen. Ik wist dat we heel gevaarlijk konden zijn. We hadden de controle vanaf de eerste minuut. Nu moeten we gefocust blijven en ons niveau aanhouden. Vedran Bosnic, coach Bergen

21:51 21 uur 51. Bergen is een goede ploeg, ze hebben getoond dat ze wilden winnen. Een offday? Nee, we zijn gewoon slecht begonnen. We hebben ons niet geconcentreerd op ons eigen spel. Pierre-Antoine Gillet, Oostende. Bergen is een goede ploeg, ze hebben getoond dat ze wilden winnen. Een offday? Nee, we zijn gewoon slecht begonnen. We hebben ons niet geconcentreerd op ons eigen spel. Pierre-Antoine Gillet, Oostende

21:50 21 uur 50. Bergen - Oostende: 71-59 (rust: 37-30). Quarters: 17-12, 20-18, 19-12, 15-17 Topschutters Bergen: Smith 16 pt., Penava 14, Durham 13 Topschutters Oostende: Troisfontaines 19 pt., Gillet 9, Sylla 6 . Bergen - Oostende: 71-59 (rust: 37-30) Quarters: 17-12, 20-18, 19-12, 15-17

21:45 21 uur 45. Bergen hangt bordjes in evenwicht. Bergen zal Oostende zijn 10e titel op rij niet cadeau geven. Zeker niet als Oostende zo rommelig blijft spelen in de play-off-finale. In de tweede wedstrijd liep het erg stroef voor de titelverdediger. In het eerste kwart liep Oostende al snel een achterstand op, nadat het 0 van zijn 5 korven had gescoord. Na een time-out van een briesende Dario Gjergja kon Oostende eindelijk wat gelijke tred houden. Het sloot een weinig overtuigende eerste helft af met een 37-30-achterstand. Maar ook bij de start van de tweede helft was Oostende niet bij de les. Aan het einde van het derde kwart stond het 14 punten in het krijt, niet veel later zelfs 20(!). Bergen boekte uiteindelijk een meer dan verdiende 71-59-zege en houdt zijn kansen gaaf op een eerste landstitel. Maandag staat de 3e wedstrijd op het programma in de best-of-5. . Bergen hangt bordjes in evenwicht Bergen zal Oostende zijn 10e titel op rij niet cadeau geven. Zeker niet als Oostende zo rommelig blijft spelen in de play-off-finale. In de tweede wedstrijd liep het erg stroef voor de titelverdediger. In het eerste kwart liep Oostende al snel een achterstand op, nadat het 0 van zijn 5 korven had gescoord.



Na een time-out van een briesende Dario Gjergja kon Oostende eindelijk wat gelijke tred houden. Het sloot een weinig overtuigende eerste helft af met een 37-30-achterstand.



Maar ook bij de start van de tweede helft was Oostende niet bij de les. Aan het einde van het derde kwart stond het 14 punten in het krijt, niet veel later zelfs 20(!).



Bergen boekte uiteindelijk een meer dan verdiende 71-59-zege en houdt zijn kansen gaaf op een eerste landstitel. Maandag staat de 3e wedstrijd op het programma in de best-of-5.

05-06-2021 05-06-2021.

22:55 22 uur 55. De ervaring heeft het verschil gemaakt. Spelers zoals Mwema, Djordjevic en Schwartz weten hoe ze het moeten aanpakken in een finale. Oostende is favoriet, maar we zullen er opnieuw staan in de 2e match. Thierry Wilquin (manager Bergen). De ervaring heeft het verschil gemaakt. Spelers zoals Mwema, Djordjevic en Schwartz weten hoe ze het moeten aanpakken in een finale. Oostende is favoriet, maar we zullen er opnieuw staan in de 2e match. Thierry Wilquin (manager Bergen)

22:49 22 uur 49. Ruim verslag van de eerste match in de basketfinale tussen Oostende en Bergen. Ruim verslag van de eerste match in de basketfinale tussen Oostende en Bergen

22:45 22 uur 45. Het zag er even niet goed uit, maar we zijn rustig gebleven. Defensief draaide het, maar offensief liep het stroef. We zullen op zoek moeten naar oplossingen voor de volgende matchen, want "a walk in the park" wordt het zeker niet. Jean-Marc Mwema (Oostende). Het zag er even niet goed uit, maar we zijn rustig gebleven. Defensief draaide het, maar offensief liep het stroef. We zullen op zoek moeten naar oplossingen voor de volgende matchen, want "a walk in the park" wordt het zeker niet. Jean-Marc Mwema (Oostende)

22:17 22 uur 17. Verslag van Oostende-Bergen. Verslag van Oostende-Bergen

21:54 21 uur 54. Oostende wint met veel moeite match 1. De eerste finalematch is uitgedraaid op een zege voor Oostende. Geen verrassing, al heeft de titelverdediger er flink voor moeten knokken. Een driepunter van Mwema op 16 seconden van het einde maakte het verschil. Daar had Bergen niet van terug. Bij de rust leek er geen vuiltje aan de lucht aan de kust (32-26), maar na een stevige counter van Bergen was Oostende toch op achtervolgen aangewezen (55-61). Een jumper en twee driepunters brachten Oostende weer op gelijke hoogte (63-63). Daarna ontpopte de Belgische international Mwema zich met een driepunter tot matchwinnaar. . Oostende wint met veel moeite match 1 De eerste finalematch is uitgedraaid op een zege voor Oostende. Geen verrassing, al heeft de titelverdediger er flink voor moeten knokken.

Een driepunter van Mwema op 16 seconden van het einde maakte het verschil. Daar had Bergen niet van terug.

Bij de rust leek er geen vuiltje aan de lucht aan de kust (32-26), maar na een stevige counter van Bergen was Oostende toch op achtervolgen aangewezen (55-61).

Een jumper en twee driepunters brachten Oostende weer op gelijke hoogte (63-63). Daarna ontpopte de Belgische international Mwema zich met een driepunter tot matchwinnaar.

21:53 21 uur 53. Belgian Lion Jean-Marc Mwema trekt Oostende over de streep in game 1.

21:52 21 uur 52. Auston Barnes maakt 20 punten voor Bergen.

21:50 21 uur 50. Oostende - Bergen 68-65 (rust: 32-26). Quarters: 18-11, 14-15, 19-19, 17-20 Topscorers Oostende: Schwartz 13, Djordjevic 12, Buysschaert 11 Topscorers Bergen: Barnes 20, Smith 18, Spencer 11 . Oostende - Bergen 68-65 (rust: 32-26) Quarters: 18-11, 14-15, 19-19, 17-20

Topscorers Oostende: Schwartz 13, Djordjevic 12, Buysschaert 11

Topscorers Bergen: Barnes 20, Smith 18, Spencer 11

13:41 13 uur 41. Voor het basketbal zou het goed zijn dat de hegemonie van Oostende doorbroken wordt, al zullen ze dat aan de kust niet graag horen. Bergen kan dat, maar zal dan 100 procent moeten zijn. Rik Samaey. Voor het basketbal zou het goed zijn dat de hegemonie van Oostende doorbroken wordt, al zullen ze dat aan de kust niet graag horen. Bergen kan dat, maar zal dan 100 procent moeten zijn. Rik Samaey