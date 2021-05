Bergen blijft leider na winst in topper tegen Giants, ook Oostende wint

23:45

23 uur 45. Bergen wint topper tegen Antwerp. In de baskettopper op vrijdag heeft Bergen de maat genomen van de Antwerp Giants. In een spannende partij was het verschil erg klein. De Giants gingen het laatste kwart in met een kleine voorsprong van 3 punten, maar in de het vierde kwart maakte competitieleider Bergen het verschil: 86-80. Door de zege blijft Bergen aan de leiding, met 1 punt voor Oostende. Quarters: 26-23, 19-22, 17-20, 24-15 Topschutters: Bergen: Barnes 25, Lambot 17, Durham 16 Antwerp: Gibbs 20, Branch 13, Dudzinski 13 .