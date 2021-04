Oostende weer naast Bergen na zege, Giants doorbreken negatieve spiraal

In de kelder van het klassement kon Luik nog eens winnen. Brussels ging in eigen huis met de billen bloot tegen de laatste in de stand: 72-88.

De Antwerp Giants klopten in eigen huis Aalst met 99-90 en maakten zo een einde aan een reeks van 4 nederlagen. In de stand wippen de Giants ook weer over Okapi naar de 3e stek.

16 uur 59. Oostende wint, Giants knopen ook weer aan met zege. Oostende heeft zich zondagmiddag opnieuw naast Bergen gehesen aan de kop van de EuroMillions Basketball League. De kustploeg won met 60-76 op het veld van Charleroi dankzij een typerende collectieve prestatie. De Antwerp Giants klopten in eigen huis Aalst met 99-90 en maakten zo een einde aan een reeks van 4 nederlagen. In de stand wippen de Giants ook weer over Okapi naar de 3e stek. In de kelder van het klassement kon Luik nog eens winnen. Brussels ging in eigen huis met de billen bloot tegen de laatste in de stand: 72-88. .

22:45

22 uur 45. Bergen troeft Charleroi af. Onder impuls van een ontstuitbare Skylar Spencer won Bergen met 94-82 van Charleroi. De Amerikaan was goed voor 33 punten en 12 rebounds. Dankzij de zege blijft Bergen op kop in de stand, al kan Oostende zondag wel weer langszij komen. De Antwerp Giants mogen de top 2 stilaan uit hun hoofd zetten na een vierde nederlaag op een rij. Dit keer moesten de Antwerp Giants het hoofd buigen voor Limburg United, dat in eigen huis won met 80-74. Een sterke Silas Melson was met 27 punten de man van de match in Hasselt. Door het verlies van Antwerp prijkt Aalst voorlopig op de 3e stek. Okapi was in eigen huis een maatje te groot voor verliezend bekerfinalist Mechelen: 88-67. Topschutter was eens te meer Vladimir Mihailovic (18 punten). Ook Leuven blijft het goed doen. Bij Brussels maakte het bijna een century in een 88-98-overwinning. De Amerikaan Ryan Kriener had alweer een groot aandeel in de zege met 27 punten en 11 rebounds. .