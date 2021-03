Oostende en Antwerp herpakken zich na nederlaag, ook zege voor Mechelen

17:33

17 uur 33. Oostende en Antwerp herpakken zich na nederlaag, ook Mechelen wint. Na het verlies van vrijdag avond in Aalst heeft titelhouder Oostende weer aangeknoopt met de overwinning. Tegen staartploeg Luik won de gehavende kustploeg vlotjes met 92-70. De jonge Servaas Buysschaert was topschutter met 21 punten in evenveel minuten. Ook de Antwerp Giants pikten de draad weer op na een nederlaag. In de eigen Lotto Arena waren de Giants met 93-84 te sterk voor Leuven. De Giants blijven zo op kop, al heeft Oostende wel nog een wedstrijd tegoed. Mechelen, vrijdag nog te sterk voor Antwerp, boekte opnieuw een overwinning. De bekerfinalist was een maatje te groot voor Charleroi: 78-94. Het was een Belgisch getinte zege, want de drie beste schutters van de bezoekers waren drie Belgen. Deroover, Loubry en Foerts waren met zijn drieën goed voor 55 van de 94 Mechelse punten. .