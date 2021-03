Bergen revancheert zich tegen Limburg, Antwerp en Oostende winnen hun wedstrijd

17:32 17 uur 32. Antwerp wint spektakelstuk tegen Aalst. Antwerp heeft met 95-111 gewonnen op het veld van Aalst. Bij Aalst was Mihailovic de grote man met 40 (!) punten. Toch beet de thuisploeg elk quarter in het zand tegen een sterk Antwerp. Bij Antwerp waren Gibbs (30 punten) en Dudzinski (24 punten) de grote mannen. Antwerp behoudt zo zijn leiderspositie in de algemene stand. . Antwerp wint spektakelstuk tegen Aalst Antwerp heeft met 95-111 gewonnen op het veld van Aalst. Bij Aalst was Mihailovic de grote man met 40 (!) punten. Toch beet de thuisploeg elk quarter in het zand tegen een sterk Antwerp.

Bij Antwerp waren Gibbs (30 punten) en Dudzinski (24 punten) de grote mannen. Antwerp behoudt zo zijn leiderspositie in de algemene stand.

17:28 17 uur 28. Aalst - Antwerp 95-111. Quarters: 21-26, 28-31, 24-33, 22-21 Topschutters Aalst: Mihailovic 40, McGriff 21, Vujosevic 16 Topschutters Antwerp: Gibbs 30, Dudzinski 24, Branch 14 . Aalst - Antwerp 95-111 Quarters: 21-26, 28-31, 24-33, 22-21 Topschutters Aalst: Mihailovic 40, McGriff 21, Vujosevic 16 Topschutters Antwerp: Gibbs 30, Dudzinski 24, Branch 14

17:25 17 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1368597027278516226

17:20 17 uur 20. Oostende rekent makkelijk af met Charleroi. Oostende heeft thuis gewonnen tegen nummer 5 in de stand Charleroi. Troifontaines (17 punten) en Djordjevic (15 punten) waren de topschutters bij Oostende. Al in het eerste quarter nam Oostende afstand van de bezoekers. Daarna hield Charleroi gelijke tred, maar brak de veer in het laatste quarter (32-15). Oostende telt nu een puntje minder dan leiders Antwerp en Bergen, met een match minder gespeeld. . Oostende rekent makkelijk af met Charleroi Oostende heeft thuis gewonnen tegen nummer 5 in de stand Charleroi. Troifontaines (17 punten) en Djordjevic (15 punten) waren de topschutters bij Oostende.

Al in het eerste quarter nam Oostende afstand van de bezoekers. Daarna hield Charleroi gelijke tred, maar brak de veer in het laatste quarter (32-15). Oostende telt nu een puntje minder dan leiders Antwerp en Bergen, met een match minder gespeeld.

17:15 17 uur 15. Oostende - Charleroi 88-60 (rust: 43-32). Quarters: 25-13, 18-19, 13-13, 32-15 Topschutters Oostende: Troisfontaines 17, Djordjevic 15, Sylla 14 Topschutters Charleroi: Llorente 15, Libert 10, Hammink 9 . Oostende - Charleroi 88-60 (rust: 43-32) Quarters: 25-13, 18-19, 13-13, 32-15 Topschutters Oostende: Troisfontaines 17, Djordjevic 15, Sylla 14 Topschutters Charleroi: Llorente 15, Libert 10, Hammink 9

17:14 17 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1368588750687768582

17:12 17 uur 12. Bergen heeft revanche beet tegen Limburg. Exact 2 dagen na een nederlaag, weet Bergen de heruitgave van de topper tegen Limburg wel te winnen. In Limburg was het nu iets minder spannend: 63-72. Bergen maakte een kloofje van 4 punten in het tweede quarter. Onder impuls van Barnes (17 punten) en Mortant (16 punten) diepten de bezoekers die voorsprong nog uit na de rust. . Bergen heeft revanche beet tegen Limburg Exact 2 dagen na een nederlaag, weet Bergen de heruitgave van de topper tegen Limburg wel te winnen. In Limburg was het nu iets minder spannend: 63-72.

Bergen maakte een kloofje van 4 punten in het tweede quarter. Onder impuls van Barnes (17 punten) en Mortant (16 punten) diepten de bezoekers die voorsprong nog uit na de rust.

17:10 17 uur 10. Limburg - Bergen 63-72 (rust: 26-32). Quarters: 17-19, 9-13, 19-20, 18-20 Topschutters Limburg: Mukubu 17, Knapke 13, Mitchell 11 Topschutters Bergen: Barnes 17, Mortant 16, Smith 15 . Limburg - Bergen 63-72 (rust: 26-32) Quarters: 17-19, 9-13, 19-20, 18-20 Topschutters Limburg: Mukubu 17, Knapke 13, Mitchell 11 Topschutters Bergen: Barnes 17, Mortant 16, Smith 15

17:08 17 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1368591415224262663

07-03-2021 07-03-2021.

23:33 23 uur 33. Limburg wint topper tegen Bergen nipt. 70-68 werd het vanavond in Limburg: Limburg United was in eigen huis lange tijd de bovenliggende partij en ging via 18-12 naar een 36-25-ruststand. Vooral Silas Melson (16 punten) en Daniel Waldin-Mullings (15 punten) blonken uit. Bergen schoot na de rust beter uit de startblokken en kwam gevaarlijk terug dankzij een sterke Skylar Spencer (15 punten). Het mocht echter niet baten. De overwinning bleef in Limburg. . Limburg wint topper tegen Bergen nipt 70-68 werd het vanavond in Limburg: Limburg United was in eigen huis lange tijd de bovenliggende partij en ging via 18-12 naar een 36-25-ruststand. Vooral Silas Melson (16 punten) en Daniel Waldin-Mullings (15 punten) blonken uit.





Bergen schoot na de rust beter uit de startblokken en kwam gevaarlijk terug dankzij een sterke Skylar Spencer (15 punten). Het mocht echter niet baten. De overwinning bleef in Limburg.

23:31 23 uur 31. Limburg - Bergen 70-68 (rust: 36-35). Quarters: 18-12, 18-13, 14-18, 20-25 Topschutters Limburg: Melson 16, Waldin-Mullings 15, Knapke 14 Topschutters Bergen: Smith 16, Spencer 15, Barnes 14, Mortant 12 . Limburg - Bergen 70-68 (rust: 36-35) Quarters: 18-12, 18-13, 14-18, 20-25 Topschutters Limburg: Melson 16, Waldin-Mullings 15, Knapke 14 Topschutters Bergen: Smith 16, Spencer 15, Barnes 14, Mortant 12

23:30 23 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1367952482773635075

23:25 23 uur 25. Leuven, Aalst en Charleroi met overmacht. Leuven kon tegen Brussels rekenen op het uitstekende trio Ryan Kriener (23 punten en 13 rebounds), Joshua Heath (16 punten en 10 assists) en Jonas Delalieux (16 punten en 9 rebounds). Voor de hoofdstedelingen was Pavle Djurisic (17 punten) het best bij schot. Eindstand: 81-65. Spirou Charleroi en Aalst ten slotte boekten relatief eenvoudig uitzeges in Luik (65-80) en Mechelen (67-86). . Leuven, Aalst en Charleroi met overmacht Leuven kon tegen Brussels rekenen op het uitstekende trio Ryan Kriener (23 punten en 13 rebounds), Joshua Heath (16 punten en 10 assists) en Jonas Delalieux (16 punten en 9 rebounds). Voor de hoofdstedelingen was Pavle Djurisic (17 punten) het best bij schot. Eindstand: 81-65.



Spirou Charleroi en Aalst ten slotte boekten relatief eenvoudig uitzeges in Luik (65-80) en Mechelen (67-86).

23:23 23 uur 23. Mechelen - Aalst 67-86 (rust: 36-36). Quarters: 18-17, 18-19, 10-31, 21-19 Topschutters Mechelen: Thompson 15, Clark 14, Deroover 12 Topschutters Aalst: McGriff 23, Badji 15, Vujosevic 15, Mihailovic 14 . Mechelen - Aalst 67-86 (rust: 36-36) Quarters: 18-17, 18-19, 10-31, 21-19



Topschutters Mechelen: Thompson 15, Clark 14, Deroover 12



Topschutters Aalst: McGriff 23, Badji 15, Vujosevic 15, Mihailovic 14

23:23 23 uur 23. Leuven - Brussels 81-65 (rust: 43-35). Quarters: 19-19, 24-16, 19-17, 19-13 Topschutters Leuven: Kriener 23, Delalieux 16, Heath 16, Kotrulja 12 Topschutters Brussels: Djurisic 17, Hazard 14, Raymond 11, Chol 11 . Leuven - Brussels 81-65 (rust: 43-35)

Quarters: 19-19, 24-16, 19-17, 19-13



Topschutters Leuven: Kriener 23, Delalieux 16, Heath 16, Kotrulja 12



Topschutters Brussels: Djurisic 17, Hazard 14, Raymond 11, Chol 11