Bergen leidt na vlotte zege, Leuven-speler pakt uit met geweldige dunk

Bergen is voorlopig de nieuwe leider in de nationale basketbalcompetitie. Het versloeg Luik in eigen huis met 69-56 en wipt daardoor over Antwerp naar de eerste plaats. In de andere wedstrijd van vanavond pakte Leuven-speler Brandon Stith uit met een geweldige dunkt tegen Aalst. Leuven won met 71-76 in het Forum.