Lambrecht stuwt Charleroi naar winst, ook Bergen boekt 1e zege

23:01

23 uur 01. Charleroi wint 1e keer in Groep A. Charleroi heeft zijn verlies van vorige week in Oostende thuis doorgespoeld tegen Brussels: 86-80. Charleroi komt nu na 2 matchen aan de leiding met 3 punten, omdat Mechelen-Oostende uitgesteld is. Charleroi speelde met een pak intensiteit en Brussels was niet bij machte om dat te overtroeven. Een uitstekende Tim Lambrecht (26 punten, 10 rebounds, 3 assists) zorgde voor 22-18 na het 1e quarter en 47-35 bij de rust. De thuisploeg kon rekenen op de Amerikaan BJ Raymond om de bezoekers weer helemaal in de match te brengen (58-56), waarop de thuisploeg het ritme opdreef: 86-80. Charleroi wint zo voor het eerst in groep A, voor Brussels is het de 2e nederlaag. Charleroi-Brussels 86-80 (rust: 47-35) Quarters: 22-18, 25-17, 16-23, 23-22) Topschutters Charleroi: Lambrecht 26, Samardzic 14, Libert 12 Topschutters Brussels: Raymond 23, Iljins 20 .