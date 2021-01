Europe Cup: Bergen heeft ticket voor 1/8e finales beet

Ondanks de nederlaag tegen het ongeslagen Iraklis, is Bergen na drie wedstrijden al zeker van een plaats in de 1/8e finales. Op 3 februari is de loting.

23 uur 31. Bergen verliest, maar is toch al zeker van plaats bij laatste 16. Ondanks de nederlaag tegen het ongeslagen Iraklis, is Bergen na drie wedstrijden al zeker van een plaats in de 1/8e finales. Op 3 februari is de loting. .

14:49

14 uur 49. Bergen verliest nipt tegen Italianen. Bergen is er niet in geslaagd om zijn 1e groepsmatch in de Europe Cup te winnen. De Henegouwers verloren met het kleinste verschil tegen Reggio Emilia uit Italië: 69-70. Reggio Emilia stond aan de rust met 32-37 voor, maar Bergen gaf zich niet gewonnen. De Belgen vochten terug en kwamen bij het ingaan van het slotkwart op gelijke hoogte. Maar in een razend spannend slotfase moest Bergen toch het hoofd buigen voor de Italianen. Door de coronapandemie zijn er maar 3 in plaats van de 6 voorziene groepsmatchen. Die duels worden allemaal deze week afgewerkt in 's-Hertogenbosch. Morgen kijkt Bergen het Hongaarse team Körmend in de ogen, vrijdag Iraklis. De 2 sterkste teams van de groep stoten door naar de 1/8e finales, net als de 4 beste derdes. .