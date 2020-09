Geen Champions League, wel FIBA Europe Cup voor Bergen

20:54 20 uur 54. Bergen redt het niet in de kwalificaties. Bergen heeft zich net niet kunnen plaatsen voor de hoofdronde van de Champions League. Het Belgische team verloor in de laatste kwalificatieronde van de Deense club Bakken Bears (71-86). De achterstand bij de rust (31-42) werd enkel nog vergroot en dit was grotendeels te danken aan Michel Diouf, die goed was voor 18 punten en 9 rebounds. Een laatste sterk kwart bleek niet genoeg voor de ploeg van Vedran Bosnic. Arik Smith toonde zich de beste bij Bergen met 21 punten. Als troostprijs mag Bergen zich nu opmaken voor de FIBA Europe Cup. Reggio Emilia (Italië), Egis Körmend (Hongarije) en Iraklis (Griekenland) worden de tegenstanders in groep A. Landskampioen Oostende was al rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Antwerp komt uit in de EuroCup. . Bergen redt het niet in de kwalificaties Bergen heeft zich net niet kunnen plaatsen voor de hoofdronde van de Champions League. Het Belgische team verloor in de laatste kwalificatieronde van de Deense club Bakken Bears (71-86).

De achterstand bij de rust (31-42) werd enkel nog vergroot en dit was grotendeels te danken aan Michel Diouf, die goed was voor 18 punten en 9 rebounds. Een laatste sterk kwart bleek niet genoeg voor de ploeg van Vedran Bosnic. Arik Smith toonde zich de beste bij Bergen met 21 punten.

Als troostprijs mag Bergen zich nu opmaken voor de FIBA Europe Cup. Reggio Emilia (Italië), Egis Körmend (Hongarije) en Iraklis (Griekenland) worden de tegenstanders in groep A.

Landskampioen Oostende was al rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Antwerp komt uit in de EuroCup.

21:52 21 uur 52. Bergen staat op een zege van de groepsfase.

In het derde quarter kon Bergen de kloof nog uitbreiden tot 18 punten. In het laatste quarter kwam de zege van Bergen niet meer in gevaar. Vrijdagavond speelt het team van Vedran Bosnic voor een plaats in de poules tegen Bakken Bears uit Denemarken.

14:31 14 uur 31. Bergen op 2 zeges van hoofdtoernooi. Bergen probeert zich deze week te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Het kwalificatietoernooi vindt plaats in Nicosia, Cyprus. Er is geen heen- en terugmatch, alles wordt beslist in één wedstrijd. Als Bergen 2x wint, mag het naar poule A in de groepsfase. . Bergen op 2 zeges van hoofdtoernooi Bergen probeert zich deze week te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Het kwalificatietoernooi vindt plaats in Nicosia, Cyprus. Er is geen heen- en terugmatch, alles wordt beslist in één wedstrijd. Als Bergen 2x wint, mag het naar poule A in de groepsfase.