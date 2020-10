Antwerp Giants blijven verliezen en tuimelen naar laatste plek in Europa

20:25 20 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:22 20 uur 22. 4e nederlaag voor Antwerpen. De Antwerp Giants hebben een 4e nederlaag op een rij geleden in de Eurocup basket. Op bezoek bij Lietkabelis Panevezys in Litouwen werd het 80-73. Beide ploegen stonden na de eerste drie speeldagen nog zonder zege achter hun naam. De Giants begonnen overtuigend dankzij een sterke Ibrahima Fall Faye (14 punten, 9 rebounds) en leidden na het eerste kwart (19-20). Maar daarna nam de thuisploeg over, onder impuls van Gytis Masiulis (26 punten). Bij de pauze stonden de Litouwers 42-35 voor. Na de herneming kwam Antwerp dankzij Kenneth Smith (15 punten en 8 assists) terug tot 60-58, maar uiteindelijk trokken ze toch aan het kortste eind. Antwerp is nu laatste in groep C. Volgende dinsdag spelen de Giants thuis tegen Virtus Segafredo Bologna. . 4e nederlaag voor Antwerpen De Antwerp Giants hebben een 4e nederlaag op een rij geleden in de Eurocup basket. Op bezoek bij Lietkabelis Panevezys in Litouwen werd het 80-73.

Beide ploegen stonden na de eerste drie speeldagen nog zonder zege achter hun naam. De Giants begonnen overtuigend dankzij een sterke Ibrahima Fall Faye (14 punten, 9 rebounds) en leidden na het eerste kwart (19-20). Maar daarna nam de thuisploeg over, onder impuls van Gytis Masiulis (26 punten). Bij de pauze stonden de Litouwers 42-35 voor. Na de herneming kwam Antwerp dankzij Kenneth Smith (15 punten en 8 assists) terug tot 60-58, maar uiteindelijk trokken ze toch aan het kortste eind.

Antwerp is nu laatste in groep C. Volgende dinsdag spelen de Giants thuis tegen Virtus Segafredo Bologna.

21-10-2020 21-10-2020.

21:06 21 uur 06. Giants zijn niet opgewassen tegen Monaco. Na nederlagen tegen Krasnodar en Andorra gingen de Antwerp Giants ook met de billen bloot in hun 3e partij, in Monaco. In het 1e quarter klampten de Giants aan, maar daarna stond geen maat meer op de thuisploeg. Monaco freewheelde uiteindelijk naar een 96-64-zege. Volgende week trekken de Giants naar Lietkabelis in Litouwen, dat ook zijn eerste 3 wedstrijden heeft verloren. . Giants zijn niet opgewassen tegen Monaco Na nederlagen tegen Krasnodar en Andorra gingen de Antwerp Giants ook met de billen bloot in hun 3e partij, in Monaco.

In het 1e quarter klampten de Giants aan, maar daarna stond geen maat meer op de thuisploeg. Monaco freewheelde uiteindelijk naar een 96-64-zege. Volgende week trekken de Giants naar Lietkabelis in Litouwen, dat ook zijn eerste 3 wedstrijden heeft verloren.

21:04 21 uur 04. Monaco - Antwerp 96-64. Quarters: 30-27, 21-14, 22-10, 23-13 Schutters Giants: Faye 21, Smith 15, Branch 10, Dudzinski 5, Kesteloot 4, Rogiers 3, Bleijenbergh 2, Jenkins 2 en Van Den Eynde 2. . Monaco - Antwerp 96-64 Quarters: 30-27, 21-14, 22-10, 23-13



Schutters Giants: Faye 21, Smith 15, Branch 10, Dudzinski 5, Kesteloot 4, Rogiers 3, Bleijenbergh 2, Jenkins 2 en Van Den Eynde 2.

21:02 Beelden van de wedstrijd. 21 uur 02. Beelden van de wedstrijd Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:01 21 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14-10-2020 14-10-2020.

22:15 22 uur 15. Antwerp Giants geven het opnieuw weg. Net als tegen Krasnodar zijn de Antwerp Giants er niet in geslaagd hun voorsprong na de rust vast te houden. Tegen Andorra leek Antwerp op weg naar een eenvoudige zege, tot de thuisploeg vanaf het 3e quarter geen bal meer door de korf kreeg. Antwerp maakte na de rust maar 13 punten en krijgt zo nog een zware 60-71-nederlaag aangesmeerd. Nog geen man overboord voor de 1/8e finales, maar met een 0 op 2 wordt het wel een achtervolgingsrace voor de Giants. . Antwerp Giants geven het opnieuw weg Net als tegen Krasnodar zijn de Antwerp Giants er niet in geslaagd hun voorsprong na de rust vast te houden. Tegen Andorra leek Antwerp op weg naar een eenvoudige zege, tot de thuisploeg vanaf het 3e quarter geen bal meer door de korf kreeg.

Antwerp maakte na de rust maar 13 punten en krijgt zo nog een zware 60-71-nederlaag aangesmeerd. Nog geen man overboord voor de 1/8e finales, maar met een 0 op 2 wordt het wel een achtervolgingsrace voor de Giants.

22:14 22 uur 14. Antwerp-Andorra 60-71. Quarters: 26-22, 21-15, 7-17, 6-17 Schutters Antwerp: Dudzinski 14, Bleijenbergh 12, Smith 10, Branch 10, Faye 9, Kesteloot 5 . Antwerp-Andorra 60-71 Quarters: 26-22, 21-15, 7-17, 6-17



Schutters Antwerp: Dudzinski 14, Bleijenbergh 12, Smith 10, Branch 10, Faye 9, Kesteloot 5

22:14 22 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

06-10-2020 06-10-2020.