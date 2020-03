19 uur 42. Beghin: "Deze groep is hongerig".

De Antwerp Giants hebben de zege niet meer uit handen gegeven in de slotfase, ook al werd het nog spannend. Charleroi kwam net te kort: 83-78.

18:55

18 uur 55. Charleroi moet in de slotminuut proberen om een achterstand van 5 punten nog te overbruggen. Als u die slotminuut wil bekijken met livestream, kunt u best de pagina even verversen (F5).