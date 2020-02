10:27

10 uur 27. Moeilijk te bespelen tegenstander. De wedstrijd tegen Japan wordt opnieuw geen gemakkelijke opdracht voor de Belgian Cats. De Japanse vrouwen spelen enorm snel en teren vooral op hun driepunters, een speelstijl die Europese landen minder ligt. Het wordt ook zaak om de 1,93m grote Tokashiki af te remmen. Zij was tegen Zweden goed voor 21 punten en 12 rebounds. Basisspeelster Maki Takada, die pas later arriveerde in Oostende en de match tegen Zweden miste, is er nu wel bij.