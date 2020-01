22:31

22 uur 31. Oostende zet Limburg op zijn plaats. Oostende en Limburg United begonnen zij aan zij aan de speeldag, maar de Limburgers sloten de match een illusie armer af. Drie quarters lang was er nog min of meer sprake van een gelijkopgaande strijd, maar in het laatste deel van de match deelde Oostende nog een klets uit van 9-27. Ze werd het verschil in de eindafrekening maar liefst 23 punten.