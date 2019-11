Okapi Aalstar test Giants, maar vicekampioen blijft ongeslagen

22:54

22 uur 54. Giants moeten even knokken tegen Aalstar. De Antwerp Giants blijven ongeslagen. Tegen Okapi Aalstar moet de vicekampioen een tijd achtervolgen, maar dankzij een driepunter van Dennis Donkor in het 4e kwart komen de Giants weer op voorsprong. Uiteindelijk winnen ze nog met ruim verschil: 81-69. In de andere wedstrijd vanavond is Brussels met 66-87 te sterk voor Luik. Het is al de 6e nederlaag voor de ploeg die omwille van de administratieve impasse nog steeds geen buitenlandse spelers mag opstellen.