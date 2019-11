22:47

22 uur 47. Mechelen pakt volle buit in Luik. Mechelen heeft de 7e speeldag geopend met een zege op het parket van Luik. De Luikenaars, die door administratieve problemen nog steeds zonder hun buitenlanders speelden, blijven zo na vijf wedstrijden nog steeds zonder overwinning. Voor Mechelen is het al de derde overwinning in zes duels.