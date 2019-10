Bergen en Oostende leggen foutloos parcours voor

22:40

22 uur 40. Zeges voor Oostende en Bergen. Aalstar heeft een woelige week (met de heisa over het stamnummer) niet kunnen doorspoelen met een overwinning. Voor eigen volk werd het een nagelbijter tegen Bergen. Aalstar verloor met 68-69 en slikt zijn eerste nederlaag van het seizoen. In groep A is Bergen even los dankzij zijn 4 op 4. In de andere poule raapte Oostende de volle buit. De titelverdediger drukte vooral voor de pauze het gaspedaal in: 45-16 was de ruststand tegen Brussels. De titelhouder liet de teugels daarna een beetje vieren, maar werd nooit bedreigd. Ook Oostende scoort 4 op 4.