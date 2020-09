22:23 22 uur 23. Tenerife - Oostende: 62-54 (rust: 30-30). Quarters : 17-10, 13-20, 21-13, 11-11 / Topschutter Oostende : Thomas Welsh: 13 punten . Tenerife - Oostende: 62-54 (rust: 30-30) Quarters: 17-10, 13-20, 21-13, 11-11 / Topschutter Oostende: Thomas Welsh: 13 punten

22:12 22 uur 12. Oostende is uitgeschakeld: 62-54. Het Europese seizoen zit erop voor Oostende. Voor de coronapauze sleepten ze een derde wedstrijd uit de brand in de achtste finales tegen Tenerife, maar die verloren ze nu met 62-54. Aan de rust hingen de bordjes nog netjes in evenwicht: 30-30. Maar de thuisploeg kon het verschil maken in het derde kwart. Tenerife blonk vooral uit met meer driepunters en offensieve rebounds. De kloof kreeg Oostende in het vierde quarter niet meer dichtgereden. Ze missen zo de Final 8 die later deze maand wordt gespeeld in Athene. . Oostende is uitgeschakeld: 62-54 Het Europese seizoen zit erop voor Oostende. Voor de coronapauze sleepten ze een derde wedstrijd uit de brand in de achtste finales tegen Tenerife, maar die verloren ze nu met 62-54. Aan de rust hingen de bordjes nog netjes in evenwicht: 30-30. Maar de thuisploeg kon het verschil maken in het derde kwart. Tenerife blonk vooral uit met meer driepunters en offensieve rebounds. De kloof kreeg Oostende in het vierde quarter niet meer dichtgereden. Ze missen zo de Final 8 die later deze maand wordt gespeeld in Athene.

Het seizoen 2019-2020 werd in maart onderbroken door de corona-uitbraak. Normaal had Oostende op 17 maart zijn "belle" moeten spelen.

Net zoals in het voetbal is er een Final 8 voor de Champions League. 6 teams hebben al een ticket: AEK Athene (Gri), Zaragoza (Spa), Nymburk (Tsj), Hapoël Jeruzalem (Isr, San Pablo Burgos (Spa) en Türk Telekom (Tur). De laatste 2 tickets zijn voor Oostende of Tenerife, Dijon (Fra) of Nizhny Novgorod. (Rus).

22:37 22 uur 37. Zonder publiek in Tenerife. Volgende week dinsdag zal Oostende niet tegen een uitzinnig thuispubliek moeten opboksen in Spanje. Uit vrees voor het coronavirus mag Tenerife geen toeschouwers toelaten in de eigen arena. Enkel personen die voor de club werken - spelers, staff en coaches - mogen aanwezig zijn. . Zonder publiek in Tenerife Volgende week dinsdag zal Oostende niet tegen een uitzinnig thuispubliek moeten opboksen in Spanje. Uit vrees voor het coronavirus mag Tenerife geen toeschouwers toelaten in de eigen arena. Enkel personen die voor de club werken - spelers, staff en coaches - mogen aanwezig zijn.

22:30 22 uur 30. Een overwinning om in te kaderen. We speelden bevrijd en hadden de match onder controle. Hopelijk stunten we volgende week, want het gevoel leeft dat we Tenerife aankunnen. Marie De Clerck (general manager BC Oostende). Een overwinning om in te kaderen. We speelden bevrijd en hadden de match onder controle. Hopelijk stunten we volgende week, want het gevoel leeft dat we Tenerife aankunnen. Marie De Clerck (general manager BC Oostende)

22:00 22 uur . Oostende dwingt 3e en beslissende match af. Met een prima wedstrijd heeft landskampioen Oostende de Spaanse club Tenerife tot een 3e match gedwongen. Dankzij een sterke collectieve prestatie stond de kustploeg de hele wedstrijd op voorsprong tegen de finalist van vorig jaar. Belgian Lion Jean-Marc Mwema blonk uit met 17 punten. Volgende week trekt Oostende naar Spanje om de beslissende wedstrijd af te werken in de 1/8e finales. Oostende dwingt 3e en beslissende match af Met een prima wedstrijd heeft landskampioen Oostende de Spaanse club Tenerife tot een 3e match gedwongen. Dankzij een sterke collectieve prestatie stond de kustploeg de hele wedstrijd op voorsprong tegen de finalist van vorig jaar. Belgian Lion Jean-Marc Mwema blonk uit met 17 punten. Volgende week trekt Oostende naar Spanje om de beslissende wedstrijd af te werken in de 1/8e finales.