België in kwartfinales onderuit tegen Spanje op EK baseball

19:16 19 uur 16. Red Hawks gaan tegen Spanje onderuit in kwartfinale. België heeft zich op het Europees kampioenschap baseball in Italië niet geplaatst voor de halve finales. De Red Hawks verloren in het Campo Comunale in Turijn met 2-5 van Spanje. De Spanjaarden sloegen meer (11 tegen 9 honkslagen) en verder dan de Belgen. Edison Valerio en Jesus Ustariz mepten de bal over de hekken van het buitenland. België kan na de verloren kwartfinale nog vijfde worden. Morgen is naar alle waarschijnlijkheid Groot-Brittannië de tegenstander. De Britten spelen vanavond laat tegen titelhouder Nederland. Manager Fiip Van der Meiren had de verdediging in handen gegeven van Artuur Driessens. De 25-jarige pitcher van de Brasschaat Braves verrichtte 6 slagbeurten lang goed werk. Totdat Valerio in de 7e met een homerun de stand naar 4-1 tilde en Brendan Verspeet naar de heuvel werd geroepen. Van der Meiren had de Belgische baseballers kansen toegedicht. Die kwamen er zeker. In de 8e beurt zelfs kreeg België met 1 uit 3 honken bezet. Dat leverde slechts 1 run op, omdat Dennis Roevens na een tik van Jamie Verheyleweghen op de thuisplaat sneuvelde. Dat was hem trouwens in de 4e inning ook al gebeurd. Toen aarzelde derde-honkcoach Andy Berglund hem door te sturen. Dennis de Quint sloeg met twee honkslagen de Belgische runs binnen.

07:07 07 uur 07. De Red Hawks zijn bij de beste 8. België heeft zijn 3e groepswedstrijd op het Europese kampioenschap gewonnen. Griekenland ging met 5-4 voor de bijl. Met 1 overwinning en 2 nederlagen eindigen de Red Hawks als 2e in hun poule, voor Griekenland en Oostenrijk. De onderlinge ontmoetingen van de 3 landen (die alledrie 1x wonnen en 2x verloren) gaven geen uitsluitsel over de rangorde. Ook het runsaldo niet, want alle onderlinge duels eindigden met 1 run verschil. Het was de formule van de honkslagen gedeeld door de slagbeurten die de doorslag gaf. Zo gaat België als nummer 2 van de groep door, achter groepswinnaar Italië. In de kwartfinales wacht Spanje, dat als 1e eindigde in groep B. België-Spanje staat donderdag op het menu om 15.30u in het basebalstadion van Turijn.



Met 1 overwinning en 2 nederlagen eindigen de Red Hawks als 2e in hun poule, voor Griekenland en Oostenrijk.



De onderlinge ontmoetingen van de 3 landen (die alledrie 1x wonnen en 2x verloren) gaven geen uitsluitsel over de rangorde. Ook het runsaldo niet, want alle onderlinge duels eindigden met 1 run verschil.



Het was de formule van de honkslagen gedeeld door de slagbeurten die de doorslag gaf. Zo gaat België als nummer 2 van de groep door, achter groepswinnaar Italië. In de kwartfinales wacht Spanje, dat als 1e eindigde in groep B.

België-Spanje staat donderdag op het menu om 15.30u in het basebalstadion van Turijn.

06:51 06 uur 51. Gastland Italië is te sterk voor puntenloos België. Na de pijnlijke 11-12-nederlaag in groepsmatch 1 tegen Oostenrijk waren de Belgische EK-kansen al gehypothekeerd. En gisteravond verloren de Belgische baseballers ook hun 2e duel tegen gastland Italië: 3-14. Italië mag zo naar de kwartfinales. De Italianen kenden geen genade met de ploeg van manager Filip Van Der Meiren. Beslissend waren in de zevende slagbeurt een tweehonkslag van Dario Pizzano en een homerun van Alberto Mineo. Daarmee was een verschil van tien runs bereikt. Vijf Belgische pitchers hadden geen antwoord op het Italiaanse slaggeweld. Met alleen nog het duel met Griekenland voor de boeg is België het enige van de 4 landen zonder punten. Want Griekenland verraste maandag door Oostenrijk na 12 innings te verslaan (14-13). Een van die 3 landen gaat met Italië mee naar de beste 8. Italië zet in eigen land alles op het behalen van de eerste titel sinds 2012. Sindsdien heerst de continentale rivaal Nederland. Met chef-coach Mike Piazza hebben de Azzurri niet alleen een technische leider met spelerservaring in de Amerikaanse Major League, de vroegere catcher Piazza is zelfs opgenomen in de eregalerij Hall of Fame.



De Italianen kenden geen genade met de ploeg van manager Filip Van Der Meiren. Beslissend waren in de zevende slagbeurt een tweehonkslag van Dario Pizzano en een homerun van Alberto Mineo. Daarmee was een verschil van tien runs bereikt. Vijf Belgische pitchers hadden geen antwoord op het Italiaanse slaggeweld.



Met alleen nog het duel met Griekenland voor de boeg is België het enige van de 4 landen zonder punten. Want Griekenland verraste maandag door Oostenrijk na 12 innings te verslaan (14-13). Een van die 3 landen gaat met Italië mee naar de beste 8.



Italië zet in eigen land alles op het behalen van de eerste titel sinds 2012. Sindsdien heerst de continentale rivaal Nederland. Met chef-coach Mike Piazza hebben de Azzurri niet alleen een technische leider met spelerservaring in de Amerikaanse Major League, de vroegere catcher Piazza is zelfs opgenomen in de eregalerij Hall of Fame.

10:57 10 uur 57. Volgende ronde is veraf. België mikt in dit toernooi waaraan zestien landen meedoen, op een plek bij de beste acht. Twee jaar geleden eindigde België in Duitsland als zevende. Tegenstanders in de eerste ronde na Oostenrijk zijn Italië (maandag) en Griekenland (dinsdag). De tweede plaats in de groep is noodzakelijk om de kwartfinales te bereiken. Dat lijkt na de nederlaag in de openingswedstrijd al een bijna onhaalbare opdracht. Het gastland is een van de favorieten voor de titel, die in het bezit is van Nederland.



Tegenstanders in de eerste ronde na Oostenrijk zijn Italië (maandag) en Griekenland (dinsdag). De tweede plaats in de groep is noodzakelijk om de kwartfinales te bereiken.



Dat lijkt na de nederlaag in de openingswedstrijd al een bijna onhaalbare opdracht. Het gastland is een van de favorieten voor de titel, die in het bezit is van Nederland.