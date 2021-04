Lianne Tan sneuvelt in de kwartfinales van het EK badminton

12:17 12 uur 17. Geen halve finales voor Tan. Lianne Tan heeft zich in Kiev niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het EK. De 30-jarige Belgische moest in de kwartfinales het onderspit delven tegen Kirsty Gilmour uit Schotland. Tegen het vierde reekshoofd pakte Tan nog wel de 1e set, maar Gilmour, de nummer 28 van de wereld, keerde de rollen nog om en won met 18-21, 21-13 en 21-14. Tan kan ondanks de uitschakeling wel terugblikken op een geslaagd EK. Ze slaagde er voor het eerst in om de kwartfinales te bereiken. Voor de Belgen in Kiev is het toernooi nu afgelopen. . Geen halve finales voor Tan Lianne Tan heeft zich in Kiev niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het EK. De 30-jarige Belgische moest in de kwartfinales het onderspit delven tegen Kirsty Gilmour uit Schotland.

Tegen het vierde reekshoofd pakte Tan nog wel de 1e set, maar Gilmour, de nummer 28 van de wereld, keerde de rollen nog om en won met 18-21, 21-13 en 21-14.

Tan kan ondanks de uitschakeling wel terugblikken op een geslaagd EK. Ze slaagde er voor het eerst in om de kwartfinales te bereiken. Voor de Belgen in Kiev is het toernooi nu afgelopen.

30-04-2021 30-04-2021.

15:20 15 uur 20. Tan blijft foutloos. De 30-jarige Lianne Tan (39e op de wereldranglijst) is het 8e reekshoofd in Kiev. In de 3e ronde stond ze tegenover de Nederlandse Gayle Mahulette (111e op de wereldranglijst). Tan klaarde de klus na 38 minuten: 24-22 en 21-9. Om door te stoten naar de halve finales moet Tan voorbij de Schotse Kirsty Gilmour (28e op de wereldranglijst en het 4e reekshoofd). Het is de 1e keer in 7 deelnames dat Tan de kwartfinales van een EK haalt. Haar vorige topresultaat was de 1/8e finales in 2014 in Kazan. Ze won in 2015 zilver op de Europese Spelen. . Tan blijft foutloos De 30-jarige Lianne Tan (39e op de wereldranglijst) is het 8e reekshoofd in Kiev. In de 3e ronde stond ze tegenover de Nederlandse Gayle Mahulette (111e op de wereldranglijst). Tan klaarde de klus na 38 minuten: 24-22 en 21-9.



Om door te stoten naar de halve finales moet Tan voorbij de Schotse Kirsty Gilmour (28e op de wereldranglijst en het 4e reekshoofd).



Het is de 1e keer in 7 deelnames dat Tan de kwartfinales van een EK haalt. Haar vorige topresultaat was de 1/8e finales in 2014 in Kazan. Ze won in 2015 zilver op de Europese Spelen.

12:00 12 uur . Van Nieuwkerke/Jacques liggen uit dubbel gemengd. Jona Van Nieuwkerke en Lise Jaques hebben zich niet geplaatst voor de kwartfinales van het gemengd dubbelspel. In de tweede ronde tegen de Russen Rodion Alimov en Alina Davletova, die het zesde reekshoofd vormen, verloren de Belgen met 21-7 en 21-16. Later op de dag komt Lianne Tan (BWF 39) nog in actie in de achtste finales (derde ronde) van het vrouwen enkel. De 30-jarige Limburgse, het achtste reekshoofd, treft de Nederlandse Gayle Mahulette (BWF 111). . Van Nieuwkerke/Jacques liggen uit dubbel gemengd Jona Van Nieuwkerke en Lise Jaques hebben zich niet geplaatst voor de kwartfinales van het gemengd dubbelspel. In de tweede ronde tegen de Russen Rodion Alimov en Alina Davletova, die het zesde reekshoofd vormen, verloren de Belgen met 21-7 en 21-16.

Later op de dag komt Lianne Tan (BWF 39) nog in actie in de achtste finales (derde ronde) van het vrouwen enkel. De 30-jarige Limburgse, het achtste reekshoofd, treft de Nederlandse Gayle Mahulette (BWF 111).

29-04-2021 29-04-2021.

15:10 15 uur 10. Lianne Tan haalt de derde ronde. Lianne Tan heeft zich probleemloos geplaatst voor de derde ronde van het enkelspel. Tan, het achtste reekshoofd in Kiev, had weinig moeite om thuisspeelster Anna Michalkova opzij te zetten: 21-6, 21-10 na 26 minuten. . Lianne Tan haalt de derde ronde Lianne Tan heeft zich probleemloos geplaatst voor de derde ronde van het enkelspel. Tan, het achtste reekshoofd in Kiev, had weinig moeite om thuisspeelster Anna Michalkova opzij te zetten: 21-6, 21-10 na 26 minuten.

14:03 14 uur 03. Dubbelduo stoot door. Lise Jaques en Jona Van Nieuwkerke hebben er een vruchtbare eerste dag in Kiev opzitten. Het Belgische duo was te sterk voor de thuisspelers Prozorova en Machnovskiy. In de volgende ronde treffen de Belgen het Russische duo Davletova/Alimov, het zesde reekshoofd. . Dubbelduo stoot door Lise Jaques en Jona Van Nieuwkerke hebben er een vruchtbare eerste dag in Kiev opzitten. Het Belgische duo was te sterk voor de thuisspelers Prozorova en Machnovskiy. In de volgende ronde treffen de Belgen het Russische duo Davletova/Alimov, het zesde reekshoofd.

14:01 14 uur 01. Moreels uitgeschakeld. Het EK heeft slechts één wedstrijd geduurd voor Maxime Moreels. Onze landgenoot was in het enkelspel niet opgewassen tegen de Duitser Max Weisskirchen: 21-8, 21-8. . Moreels uitgeschakeld Het EK heeft slechts één wedstrijd geduurd voor Maxime Moreels. Onze landgenoot was in het enkelspel niet opgewassen tegen de Duitser Max Weisskirchen: 21-8, 21-8.