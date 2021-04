Lianne Tan bereikt voor het eerst de kwartfinales op het EK badminton

15:20

15 uur 20. Tan blijft foutloos. De 30-jarige Lianne Tan (39e op de wereldranglijst) is het 8e reekshoofd in Kiev. In de 3e ronde stond ze tegenover de Nederlandse Gayle Mahulette (111e op de wereldranglijst). Tan klaarde de klus na 38 minuten: 24-22 en 21-9. Om door te stoten naar de halve finales moet Tan voorbij de Bulgaarse Linda Zetsjiri (56e op de wereldranglijst) of de Schotse Kirsty Gilmour (28e op de wereldranglijst en het 4e reekshoofd). Het is de 1e keer in 7 deelnames dat Tan de kwartfinales van een EK haalt. Haar vorige topresultaat was de 1/8e finales in 2014 in Kazan. Ze won in 2015 zilver op de Europese Spelen. .