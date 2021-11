LIVESTREAM: Kijk naar slotdag Zesdaagse Gent, houden Mørkøv/Hansen stand?

In 't Kuipke in Gent worden de pistiers weer losgelaten voor zes dagen koers van de bovenste plank. Wie schittert in de Gentse Zesdaagse? Volg de baanmeeting mee op deze pagina. Na het Journaal van 13u kunt u hier met livestream de ontknoping bekijken, vanaf 16.20 u. zenden we de finale ook uit op Eén.