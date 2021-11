Twee duo's volgen in dezelfde ronde: Jasper De Buyst met de Duitser Roger Kluge (156 punten) en Iljo Keisse met de Brit Mark Cavendish (145 punten). Kenny De Ketele en Robbe Ghys moeten dus al een ronde goedmaken, maar met hun puntentotaal van 187 is ook voor hen een bonusronde in zicht.

Geen Marc Hester op de derde avond van de 80e Zesdaagse van Gent. De 36-jarige Deen is ziek. Hester vormt in 't Kuipke een team met de 21-jarige Tuur Dens. Dit koppel, dat laatste staat, wordt nu geneutraliseerd. Dens moet wel de individuele nummers afwerken op de derde avond.

De eerste ploegkoers van de avond heeft niet teleurgesteld. De Ketele en Ghys staken als eerste een hand uit naar de zege met een extra bonusronde, maar ze werden meteen gecounterd door de duo's Mørkøv/Hansen en Kluge/De Buyst. De tandem Keisse/Cavendish leek de dupe te worden van dit alles, maar met een late uitval konden ze het toch nog rechtzetten. Uiteindelijk won De Buyst nipt de eindsprint om de zege en de 20 punten. Zo krijgen we 4 duo's die nog in dezelfde ronde rijden, waarbij Mørkøv/Hansen het voordeel hebben van meer punten verzameld te hebben.

Ze deden een haasje-over met Kenny De Ketele en Robbe Ghys, die de eerste ploegkoers van de avond wonnen. De Denen Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen gingen erover in de tijdrit van 500 meter, de voorlaatste race, en liepen nog wat verder weg in de tweede ploegkoers. Die werd gewonnen door Fabio Van Den Bossche en Vincent Hoppezak, het jonge Belgisch-Nederlandse duo. De Denen tellen 147 punten, De Ketele en Ghys volgen als enige team nog in dezelfde ronde met 132 punten.

23 uur 17. De G-Sporters konden zich op woensdag eveneens aan het publiek van 't Kuipke laten zien. Dit in de nummers tijdrit over 500 meter, tijdrit over 10 ronden en een achtervolging over 2500 meter. De tijdrit over 500 meter ging naar de Brit Blaine Hunt voor Niels Verschaeren en de Brit Louis Rolfe. De tijdrit over 10 ronden werd gewonnen door de tandem Griet Hoet/Anneleen Monsieur. Zij lieten onder andere Niels Verschaeren en de Brit Blaine Hunt achter zich. Als sluitstuk volgde een achtervolging over 2.500 meter. Ewoud Vromant nam daarin de maat van de Brit Louis Rolfe. .