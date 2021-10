LIVESTREAM EK baan: Shari Bossuyt strijdt NU om omniummedaille

19:59 19 uur 59. Puntenkoers van 80 ronden. Om de 10 ronden wordt er gesprint, telkens 5, 3, 2, 1 punten te verdienen. Een ronde voorsprong nemen op de rest levert 20 bonuspunten op. De slotspurt verdubbelt de punten: 10, 6, 4, 2. Al die punten worden bij het puntentotaal dat de deelneemsters nu al hebben geteld. Zo kennen we straks meteen de eindafrekening. Katie Archibald staat op kop met 120 punten, de Britse won de vorige 3 onderdelen. De Française Victoire Berteau telt 102 punten, de Italiaanse Rachele Barbieri is 3e met 98 punten. . Puntenkoers van 80 ronden Om de 10 ronden wordt er gesprint, telkens 5, 3, 2, 1 punten te verdienen. Een ronde voorsprong nemen op de rest levert 20 bonuspunten op. De slotspurt verdubbelt de punten: 10, 6, 4, 2.



Al die punten worden bij het puntentotaal dat de deelneemsters nu al hebben geteld. Zo kennen we straks meteen de eindafrekening.



Katie Archibald staat op kop met 120 punten, de Britse won de vorige 3 onderdelen. De Française Victoire Berteau telt 102 punten, de Italiaanse Rachele Barbieri is 3e met 98 punten.

19:57 19 uur 57. Ketnet. U kunt de afsluitende puntenkoers van de vrouwenomnium volgen op Ketnet, om 20 u. stopt de uitzending op Canvas. Hierboven in de livestream hoeft u natuurlijk niet te schakelen. . Ketnet U kunt de afsluitende puntenkoers van de vrouwenomnium volgen op Ketnet, om 20 u. stopt de uitzending op Canvas. Hierboven in de livestream hoeft u natuurlijk niet te schakelen.

19:40 19 uur 40. Lindsey De Vylder finisht als 13e in de scratch. Lindsey De Vylder finisht als 13e in de scratch

19:00 19 uur . Shari Bossuyt blijft als voorlaatste over na sterke afvallingskoers in het omnium. Shari Bossuyt blijft als voorlaatste over na sterke afvallingskoers in het omnium

18:46 18 uur 46. Bedrijvige Lindsay De Vylder eindigt 13e in scratch. Lindsay De Vylder heeft een opgemerkte scratch gereden. De Belg toonde dat hij goede benen had en reed een tijd in het offensief, maar kon uiteindelijk geen ronde nemen. Dat deed de Portugees Rui Oliveira wel. Net als de Nederlander Vincent Hoppezak wat later, zij het met de nodige moeite. Oliveira moest voor de moegereden Hoppezak eindigen voor het goud, wat gebeurde. De Ier Jb Murphy glipte op het eind nog weg uit het peloton en graaide brons mee. De Vylder moest in het pak vrede nemen met de 13e plaats. De scratch bij de mannen draait om 15 km of 60 rondjes.



Net als de Nederlander Vincent Hoppezak wat later, zij het met de nodige moeite. Oliveira moest voor de moegereden Hoppezak eindigen voor het goud, wat gebeurde. De Ier Jb Murphy glipte op het eind nog weg uit het peloton en graaide brons mee.



De Vylder moest in het pak vrede nemen met de 13e plaats. De scratch bij de mannen draait om 15 km of 60 rondjes.

18:33 18 uur 33. Bossuyt eindigt erg knap 2e in afvalling. De Britse Katie Archibald heeft na het eerste en tweede ook het derde onderdeel gewonnen. Maar Shari Bossuyt reed een sterke koers en eindigde knap tweede. Onze landgenote reed tactisch lucide, was telkens goed mee in het pak of vooraan en kon zo een tweestrijd met Archibald afdwingen. Daarin was de Britse evenwel veel te sterk met een aanval van ver. Bossuyt pakt 38 punten en rukt op van 9 naar 6. Ze staat op 16 punten van de derde plaats. Om 19.55 u. kan ze in de afsluitende puntenkoers proberen een medaille te pakken.

Onze landgenote reed tactisch lucide, was telkens goed mee in het pak of vooraan en kon zo een tweestrijd met Archibald afdwingen. Daarin was de Britse evenwel veel te sterk met een aanval van ver.



Bossuyt pakt 38 punten en rukt op van 9 naar 6. Ze staat op 16 punten van de derde plaats. Om 19.55 u. kan ze in de afsluitende puntenkoers proberen een medaille te pakken.

18:31 18 uur 31. Cocommentator Gerben Thijssen is de vriend van Bossuyt. Gerben Thijssen is bij Renaat Schotte komen zitten als cocommentator. De Lotto-Soudal-renner is de vriend van Shari Bossuyt en doet ook mee aan dit EK. . Cocommentator Gerben Thijssen is de vriend van Bossuyt Gerben Thijssen is bij Renaat Schotte komen zitten als cocommentator. De Lotto-Soudal-renner is de vriend van Shari Bossuyt en doet ook mee aan dit EK.







18:20 18 uur 20. Oeps! Hoogland zakt gewoon door zijn zadel in de sprint. Oeps! Hoogland zakt gewoon door zijn zadel in de sprint

17:18 17 uur 18. Livestream loopt. Vanaf 18u beginnen we weer met de livestream van de tv-uitzending op Canvas. Renaat Schotte geeft commentaar bij de avondsessie. Shari Bossuyt rijdt op 18.21 u. de afvalling van de omnium en om 19.55 u. de puntenkoers. Lindsay De Vylder gaat om 19 u. aan de bak in de scratch.



Shari Bossuyt rijdt op 18.21 u. de afvalling van de omnium en om 19.55 u. de puntenkoers.



Lindsay De Vylder gaat om 19 u. aan de bak in de scratch.

16:53 16 uur 53. Shari Bossuyt 9e na 2 omniumonderdelen. Shari Bossuyt is de Belgische omniumvrouw. Ze eindigde 11e in de scratch (30 rondjes, 7,5 km), de temporace leverde haar de 9e plek op. Daarin finishte ze na nog eens 30 rondjes als 2e, maar kon geen punten pakken in de 26 sprints onderweg. Omdat ze ook geen bonusronde kon pakken, kwam ze tot een totaal van 0 punten. In de tussenstand halfweg de omnium staat ze op plaats 9. Ze verdiende 20 punten voor de scratch en 24 voor de temporace, goed voor 44 in totaal. De Britse Katie Archibald is voorlopig 1e met 80 punten, voor het podium moet ze al 22 punten inhalen. Straks doet Bossuyt nog de afvalling (18.21 u.) en de puntenkoers (19.55 u).



In de tussenstand halfweg de omnium staat ze op plaats 9. Ze verdiende 20 punten voor de scratch en 24 voor de temporace, goed voor 44 in totaal. De Britse Katie Archibald is voorlopig 1e met 80 punten, voor het podium moet ze al 22 punten inhalen.



Straks doet Bossuyt nog de afvalling (18.21 u.) en de puntenkoers (19.55 u).

