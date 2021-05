12:17

12 uur 17. Bij de mannen krijgen we hetzelfde kwartet als gisteren. Logisch want er zijn geen vervangingen mogelijk voor Jacques Borlée. Twee mannen moeten ook al aan de bak in de finale voor gemengde ploegen. Net als gisteren doet Kevin Borlée de dubbel en ook Dylan loopt vanavond mee in de gemengde ploeg. Hij vervangt daar Jonathan Sacoor. Ook een dubbele opdracht voor Camille Laus want zij loopt ook de finale bij de Cheetahs. Daar doen net als gisteren ook Couckuyt en Vervaet mee, maar Bolingo wordt vervangen door Van Puyvelde. .