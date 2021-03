13:23 13 uur 23. Hendrix: "Dit geeft zeker een boost voor de finale". Hendrix: "Dit geeft zeker een boost voor de finale"

13:17 13 uur 17. Heymans: "Race was niet vermoeiend, maar ik mis nog die pieksnelheid". Heymans: "Race was niet vermoeiend, maar ik mis nog die pieksnelheid"

13:15 13 uur 15. Vleminckx: "Na 25 meter wist ik al dat ik geplaatst was". Vleminckx: "Na 25 meter wist ik al dat ik geplaatst was"

13:12 13 uur 12. Op de zevenkamp zijn we ondertussen aan de het kogelstoten aanbeland. Na twee onderdelen lijkt die zevenkamp uit te gaan draaien op een duel tussen de Franse topfavoriet Kevin Mayer en het Zwitserse talent Simon Ehammer. Na twee onderdelen (60m sprint en verspringen) leidt Ehammer (2006 punten) voor Mayer (1860 punten) en de Italiaan Dester (1855 punten). Na twee persoonlijke records voor de Zwitser wordt het afwachten hoe hij in de meer technische proeven zal presteren.

Na twee onderdelen (60m sprint en verspringen) leidt Ehammer (2006 punten) voor Mayer (1860 punten) en de Italiaan Dester (1855 punten). Na twee persoonlijke records voor de Zwitser wordt het afwachten hoe hij in de meer technische proeven zal presteren.

13:01 13 uur 01. Opvallend VIDEO: Britse houdt mondmasker aan tijdens 60m horden en wordt 2e in reeks van Zagré

12:52 12 uur 52. Ook Berings naar halve finale! Het was spannend, maar Eline Berings mag net als Anne Zagré naar de halve finales op de 60m horden. In de laatste reeks lagen de tijden een stuk lager dan in de andere reeksen, waardoor de 4e er hier zelfs uitgelopen werd. De halve finales met Berings en Zagré vinden morgen plaats rond 13.30 u. . Ook Berings naar halve finale! Het was spannend, maar Eline Berings mag net als Anne Zagré naar de halve finales op de 60m horden. In de laatste reeks lagen de tijden een stuk lager dan in de andere reeksen, waardoor de 4e er hier zelfs uitgelopen werd. De halve finales met Berings en Zagré vinden morgen plaats rond 13.30 u.

12:48 12 uur 48. Het is tijd voor de laatste reeks op de 60m horden bij de vrouwen. Berings heeft ondertussen de 5e verliezende tijd. Als de 5e in deze reeks sneller loopt dan de 8"19 van Berings, is het over en out. Het wordt dus spannend. . Het is tijd voor de laatste reeks op de 60m horden bij de vrouwen. Berings heeft ondertussen de 5e verliezende tijd. Als de 5e in deze reeks sneller loopt dan de 8"19 van Berings, is het over en out. Het wordt dus spannend.

12:40 12 uur 40. Ondertussen zijn alle Belgen in deze ochtendsessie al in actie gekomen. Straks om 13.50 u loopt Kobe Vleminckx nog zijn halve finale op de 60m. Verder is de hink-stap-springcompetitie bij de vrouwen nog aan de gang en staan er nog de reeksen van de 60m horden bij de mannen en het kogelstoten in de zevenkamp op de agenda. . Ondertussen zijn alle Belgen in deze ochtendsessie al in actie gekomen. Straks om 13.50 u loopt Kobe Vleminckx nog zijn halve finale op de 60m.

Verder is de hink-stap-springcompetitie bij de vrouwen nog aan de gang en staan er nog de reeksen van de 60m horden bij de mannen en het kogelstoten in de zevenkamp op de agenda.



12:29 12 uur 29. Berings wordt vijfde en moet bang afwachten. Berings wordt vijfde en moet bang afwachten

12:28 12 uur 28. Bang afwachten voor Berings. Berings schoot goed weg, zoals in haar gouden jaren, maar kon die snelheid niet aanhouden. Ze finisht als 5e in 8"19, wat voorlopig de 4e verliezende tijd is. Met nog drie reeksen voor de boeg, wordt het dus bang afwachten voor Berings, die bij de snelste 6 verliezende tijden moet zitten. . Bang afwachten voor Berings Berings schoot goed weg, zoals in haar gouden jaren, maar kon die snelheid niet aanhouden. Ze finisht als 5e in 8"19, wat voorlopig de 4e verliezende tijd is. Met nog drie reeksen voor de boeg, wordt het dus bang afwachten voor Berings, die bij de snelste 6 verliezende tijden moet zitten.

12:25 12 uur 25. Eline Berings, Europese indoorkampioene in 2009, staat klaar. Kan Berings net als Zagré een plekje in de halve finales veroveren? . Eline Berings, Europese indoorkampioene in 2009, staat klaar. Kan Berings net als Zagré een plekje in de halve finales veroveren?

12:19 12 uur 19. Anne Zagré naar de halve finale! Anne Zagré naar de halve finale!

12:18 12 uur 18. Zagré snelt naar halve finales. Zagré schoot goed uit de startblokken en kon die lijn doortrekken. Met een tijd van 8"06 finisht als derde en plaatst zich zo voor de halve finales. Opvallend: de Britse Tiffany Porter liep met mondmasker aan (!) naar de 2e tijd. Zo dadelijk is het aan Eline Berings, om hopelijk het kunstje van Zagré te herhalen. . Zagré snelt naar halve finales Zagré schoot goed uit de startblokken en kon die lijn doortrekken. Met een tijd van 8"06 finisht als derde en plaatst zich zo voor de halve finales. Opvallend: de Britse Tiffany Porter liep met mondmasker aan (!) naar de 2e tijd. Zo dadelijk is het aan Eline Berings, om hopelijk het kunstje van Zagré te herhalen.

12:17 12 uur 17. Het is aan Anne Zagré. Mits een goede start moet er een plek in de halve finales inzitten voor onze landgenote. . Het is aan Anne Zagré. Mits een goede start moet er een plek in de halve finales inzitten voor onze landgenote.

12:09 12 uur 09. Ondertussen zijn de reeksen op de 60m horden bij de vrouwen van start gegaan. Anne Zagré komt in actie in de 2e reeks, Eline Berings in de 3e. . Ondertussen zijn de reeksen op de 60m horden bij de vrouwen van start gegaan. Anne Zagré komt in actie in de 2e reeks, Eline Berings in de 3e.

12:08 12 uur 08. De 1.500m was mijn hoofddoel, maar ik ben hongerig naar meer. Jakob Ingebrigtsen. De 1.500m was mijn hoofddoel, maar ik ben hongerig naar meer. Jakob Ingebrigtsen