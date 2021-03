Kijk vanaf 10u naar EK indoor, met onder meer Nafi Thiam in de vijfkamp

06:41

06 uur 41. 12 Belgen in de ochtendsessie. Van Belgische zijde wordt het vrijdag een bijzonder drukke ochtendsessie. Liefst 12 landgenoten komen deze voormiddag in actie. Daarbij is het vooral uitkijken naar Nafi Thiam, die samen met Noor Vidts ons land vertegenwoordt in de vijfkamp. In 2017 pakte Thiam op het EK indoor het goud in de vijfkamp en ook nu is ze de grootste Belgische medaillehoop. Toch is het afwachten hoe ze aan de start komt na een recente coronabesmetting. In de kwalificaties van de 400m bij de mannen komen met Dylan Borlée, Alexander Doom en Christian Iguacel 3 leden van de aflossingsploeg in actie. Hun prestaties zullen een belangrijke graadmeter zijn met het oog op de 4x400 meter van zondagavond. Ook de vrouwen lopen vandaag de reeksen van de 400 meter. Net als bij de mannen zijn er 3 Belgen in de kwalificaties: Cynthia Bolingo, Camille Laus en Hanne Maudens. Ten slotte zijn er ook telkens twee Belgische vrouwen actief in de reeksen van de 1.500 meter (Lindsay De Grande en Elise Vanderelst) en de 800 meter (Mirte Fannes en Vanessa Scaunet). .