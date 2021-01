Coronablog: 4 nieuwe gevallen Australian Open, Tokio 2021 halveert deelnemers ceremonies

07:50 07 uur 50. Tokio 2021 reduceert deelnemers aan ceremonies drastisch. Midden de wereldwijde coronapandemie wil Tokio - een jaar na datum - veilige Spelen organiseren. Daarvoor neem het enorme maatregelen. Vandaag deelde de organisatie mee dat het de deelnemers aan de openings- en sluitingsceremonie drastisch zou beperken. Volgens het dagblad Yomiuri Shimbun zouden er ongeveer 6.000 atleten mogen meedoen aan de openingsceremonie op 23 juli, terwijl er zo'n 11.000 olympische atleten in Japan verwacht worden. De organisatie bespreekt de cijfers nog, maar de krant weet dat door de strenge coronaregels meer niet mogelijk zal zijn: de atleten mogen maar 5 dagen voor hun competitie aankomen in het Olympische Dorp en 2 dagen na hun competitie moeten ze weer weg zijn. Door de groeiende besmettingen in Japan en wereldwijd worden trouwens opnieuw vragen gesteld bij de inrichting van de Spelen. Een belangrijk minister liet verstaan dat er geen taboes mogen zijn, een ex-vicevoorzitter van het IOC suggereerde dat de Verenigde Naties zich moeten uitspreken over de organisatie. Premier Suga verklaarde vandaag dat de Spelen zullen doorgaan en hij er alles aan zal doen om de Spelen veilig te organiseren. . Tokio 2021 reduceert deelnemers aan ceremonies drastisch Midden de wereldwijde coronapandemie wil Tokio - een jaar na datum - veilige Spelen organiseren. Daarvoor neem het enorme maatregelen. Vandaag deelde de organisatie mee dat het de deelnemers aan de openings- en sluitingsceremonie drastisch zou beperken.

Volgens het dagblad Yomiuri Shimbun zouden er ongeveer 6.000 atleten mogen meedoen aan de openingsceremonie op 23 juli, terwijl er zo'n 11.000 olympische atleten in Japan verwacht worden.



De organisatie bespreekt de cijfers nog, maar de krant weet dat door de strenge coronaregels meer niet mogelijk zal zijn: de atleten mogen maar 5 dagen voor hun competitie aankomen in het Olympische Dorp en 2 dagen na hun competitie moeten ze weer weg zijn.



Door de groeiende besmettingen in Japan en wereldwijd worden trouwens opnieuw vragen gesteld bij de inrichting van de Spelen. Een belangrijk minister liet verstaan dat er geen taboes mogen zijn, een ex-vicevoorzitter van het IOC suggereerde dat de Verenigde Naties zich moeten uitspreken over de organisatie. Premier Suga verklaarde vandaag dat de Spelen zullen doorgaan en hij er alles aan zal doen om de Spelen veilig te organiseren.

07:43 07 uur 43. 4 nieuwe besmettingen op Australian Open. De gezondheidsautoriteiten in de staat Victoria hebben vandaag meegedeeld dat er nog eens 4 nieuwe besmettingen zijn bij de deelnemers aan de Australian Open, onder wie 1 speler. Ze benadrukken dat er daar nog kunnen bijkomen, terwijl het testen voortduurt. Op de chartervluchten van vorige week richting Melbourne voor de Australian Open (8-21 februari) werden nu al in totaal 9 besmettingen vastgesteld. "De 4 nieuwe gevallen zitten veilig in hotelquarantaine", luidt het. De passagiers van 3 chartervluchten zijn in een harde quarantaine van 14 dagen gezet, onder wie meer dan 70 spelers. "Ik denk dat de positieve gevallen besmet raakten voor ze op het vliegtuig stapten. De komende dagen moet blijken of er op het vliegtuig ook besmettingen zijn gebeurd." Ondertussen gaan er lokaal geluiden op om de boel helemaal af te gelasten. Veel Australiërs stellen zich vragen over de organisatie, waarbij 1.200 spelers en hun entourage wordt ingevlogen, terwijl duizenden Australiërs wereldwijd gestrand zijn door de pandemie.

Op de chartervluchten van vorige week richting Melbourne voor de Australian Open (8-21 februari) werden nu al in totaal 9 besmettingen vastgesteld. "De 4 nieuwe gevallen zitten veilig in hotelquarantaine", luidt het.

De passagiers van 3 chartervluchten zijn in een harde quarantaine van 14 dagen gezet, onder wie meer dan 70 spelers. "Ik denk dat de positieve gevallen besmet raakten voor ze op het vliegtuig stapten. De komende dagen moet blijken of er op het vliegtuig ook besmettingen zijn gebeurd."





Ondertussen gaan er lokaal geluiden op om de boel helemaal af te gelasten. Veel Australiërs stellen zich vragen over de organisatie, waarbij 1.200 spelers en hun entourage wordt ingevlogen, terwijl duizenden Australiërs wereldwijd gestrand zijn door de pandemie.

18-01-2021 18-01-2021.

11:09 11 uur 09. 2 positieve gevallen bij AC Milan. AC Milan, de koploper in de Serie A, kan voorlopig geen beroep doen op de Turkse middenvelder Hakan Calhanoglu en de Franse verdediger Theo Hernandez. Het duo testte gisteren positief op het coronavirus. Beide spelers, twee vaste waarden in de ploeg van Stefano Pioli, zijn asymptomatisch en hebben zich thuis geïsoleerd. Ze missen alvast de verplaatsing van maandag naar Cagliari. Alle andere spelers van Milan, onder wie Alexis Saelemaekers, testten negatief.

Beide spelers, twee vaste waarden in de ploeg van Stefano Pioli, zijn asymptomatisch en hebben zich thuis geïsoleerd. Ze missen alvast de verplaatsing van maandag naar Cagliari.

Alle andere spelers van Milan, onder wie Alexis Saelemaekers, testten negatief.

17-01-2021 17-01-2021.

17:23 17 uur 23. Berti Vogts (ex-coach Duitsland) roept UEFA op EK uit te stellen tot winter. Voormalig Duits bondscoach Berti Vogts heeft verklaard "stomverbaasd" te zijn dat de UEFA er niet aan denkt Euro 2020, dat vorig jaar al werd uitgesteld door de coronacrisis, nog eens uit te stellen tot eind 2021. "Ik ben verbaasd dat we niets horen van de UEFA", stelt Vogts in een column voor de website T-Online. "Als voormalig bondscoach roep ik de UEFA op: verzet het EK naar het einde van het jaar. Reageer nu. Als we nog lang wachten, is het te laat." Euro 2020 verhuisde naar 11 juni tot 11 juli 2021. Intussen worden de vaccins overal in Europa uitgerold, maar een vol stadion op het EK lijkt een utopie te zullen worden. Vogts gaf in zijn column ook aan dat het EK niet meer in 12 verschillende landen zou gespeeld mogen worden. "Er zou gekozen moeten worden voor 1 land waarin het coronavirus onder controle is." "Stel je voor dat een topwedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk op een EK gespeeld zal worden voor lege tribunes. Dat is toch niet mogelijk. Niemand zou ernaar kijken op tv."





"Ik ben verbaasd dat we niets horen van de UEFA", stelt Vogts in een column voor de website T-Online. "Als voormalig bondscoach roep ik de UEFA op: verzet het EK naar het einde van het jaar. Reageer nu. Als we nog lang wachten, is het te laat."





Euro 2020 verhuisde naar 11 juni tot 11 juli 2021. Intussen worden de vaccins overal in Europa uitgerold, maar een vol stadion op het EK lijkt een utopie te zullen worden.





Vogts gaf in zijn column ook aan dat het EK niet meer in 12 verschillende landen zou gespeeld mogen worden. "Er zou gekozen moeten worden voor 1 land waarin het coronavirus onder controle is."





"Stel je voor dat een topwedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk op een EK gespeeld zal worden voor lege tribunes. Dat is toch niet mogelijk. Niemand zou ernaar kijken op tv."



17:21 17 uur 21. Ronde van Rwanda verlaat van februari naar mei. De 24e editie van de Ronde van Rwanda (2.1) zal wegens de coronapandemie in mei in plaats van in februari gereden worden. "Er is momenteel te veel onzekerheid om de Ronde van Rwanda in de beste omstandigheden te kunnen organiseren", luidt het bij de wielerbond van het land. De Ronde van Rwanda stond voor 21 tot 28 februari op de kalender. De nieuwe datum, 2 tot 9 mei, moet nog goedgekeurd worden door de Internationale Wielerunie UCI. Vorig jaar won de Eritreeër Natnael Tesfatsion (Androni Giocattoli - Sidermec). Er namen geen Belgen deel.

De Ronde van Rwanda stond voor 21 tot 28 februari op de kalender. De nieuwe datum, 2 tot 9 mei, moet nog goedgekeurd worden door de Internationale Wielerunie UCI. Vorig jaar won de Eritreeër Natnael Tesfatsion (Androni Giocattoli - Sidermec). Er namen geen Belgen deel.

13:42 De Nieuw-Zeelandse club Auckland City is er volgende maand niet bij op het WK voor clubs in Qatar. de afzegging een gevolg is van de quarantainemaatregelen die de Nieuw-Zeelandse overheid oplegt in de strijd tegen het coronavirus. . 13 uur 42.

15-01-2021 15-01-2021.

18:06 18 uur 06. Madison Keys is besmet, dus ze kan niet naar Australië vliegen. De Amerikaanse tennisspeelster Madison Keys (WTA-16) heeft een positieve coronatest afgelegd. Dat schreef de 25-jarige op Instagram en betekent wellicht dat ze de Australian Open mist. Keys: "Dag iedereen, ik wil jullie laten weten dat ik jammer genoeg positief heb getest op covid-19 voordat ik naar Australië zou afreizen. Ik ben heel teleurgesteld dat ik de komende weken niet kan spelen, nadat ik in het tussenseizoen hard had getraind en in het besef dat Tennis Australia en de tours zoveel hebben gedaan om dit mogelijk te maken." Keys gaat nu thuis in quarantaine en hoopt volgende maand te hervatten. Of ze erbij zal zijn op de Australian Open, is heel twijfelachtig. Het toernooi begint op 8 februari en atleten moeten bij aankomst in Australië eerst een quarantaineperiode van 2 weken respecteren. Madison Keys nam al 8 keer deel aan de Australian Open. In 2015 bereikte ze de halve finales in Melbourne. Haar beste resultaat op een grandslamtoernooi is de finale op de US Open van 2017.

Keys: "Dag iedereen, ik wil jullie laten weten dat ik jammer genoeg positief heb getest op covid-19 voordat ik naar Australië zou afreizen. Ik ben heel teleurgesteld dat ik de komende weken niet kan spelen, nadat ik in het tussenseizoen hard had getraind en in het besef dat Tennis Australia en de tours zoveel hebben gedaan om dit mogelijk te maken."

Keys gaat nu thuis in quarantaine en hoopt volgende maand te hervatten. Of ze erbij zal zijn op de Australian Open, is heel twijfelachtig. Het toernooi begint op 8 februari en atleten moeten bij aankomst in Australië eerst een quarantaineperiode van 2 weken respecteren.





Madison Keys nam al 8 keer deel aan de Australian Open. In 2015 bereikte ze de halve finales in Melbourne. Haar beste resultaat op een grandslamtoernooi is de finale op de US Open van 2017.

14-01-2021 14-01-2021.

20:45 20 uur 45. Celtics zien 3e NBA-duel op een rij uitgesteld . De thuismatch van de Boston Celtics tegen Orlando van morgen/woensdag is uitgesteld. Voor de Celtics is het al het 3e corona-uitstel op een rij. Zondag konden ze niet tegen Miami spelen, omdat de Heat niet aan het vereiste achttal spelers kwam. Dinsdag tegen de Bulls hadden de Celtics niet genoeg spelers en dus ook niet voor de match tegen Orlando. Boston mist Robert Williams en Jayson Tatum, positief op corona, volgens The Boston Globe. Tristan Thompson, Jaylen Brown, Semi Oleye, Javonte Green en Grant Williams zitten daardoor in quarantaine. De volgende match van de Celtics is vrijdag, ook tegen Orlando.

Boston mist Robert Williams en Jayson Tatum, positief op corona, volgens The Boston Globe. Tristan Thompson, Jaylen Brown, Semi Oleye, Javonte Green en Grant Williams zitten daardoor in quarantaine. De volgende match van de Celtics is vrijdag, ook tegen Orlando.

20:41 20 uur 41. Italië bant publiek op WK alpineskiën in Cortina. Op het WK alpineskiën van volgende maand in Cortina d'Ampezzo zijn geen toeschouwers welkom. Dat heeft de Italiaanse sportminister Vincenzo Spadafora meegedeeld. "Het wetenschappelijk comité van de regering beoordeelt de aanwezigheid van toeschouwers als te riskant", luidt het niet onlogisch. Italië telt 79.819 coronadoden sinds de uitbraak op 21 februari, de op 1 na hoogste tol in Europa en de op 5 na hoogste ter wereld.

"Het wetenschappelijk comité van de regering beoordeelt de aanwezigheid van toeschouwers als te riskant", luidt het niet onlogisch.

Italië telt 79.819 coronadoden sinds de uitbraak op 21 februari, de op 1 na hoogste tol in Europa en de op 5 na hoogste ter wereld.