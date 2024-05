Feest in Brugge: vanavond om 17.30 uur op Markt - Bekijk de beste beelden van het titelfeest na titelmatch

Dolle gekte in het Jan Breydelstadion. De fans van Club Brugge gingen gisteravond uit hun dak na het laatste fluitsignaal. Ook de spelers van blauw-zwart zetten een stevig feestje in. Van de veldbestorming, over de trofee-overhandiging tot de bubbels in de kleedkamer: bekijk de beste beelden uit Brugge. Vanavond is er het vervolg op de Markt in Brugge.