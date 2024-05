Thomas Pieters komt de top 10 binnen op de Soudal Open, Spanjaard Elvira is nieuwe leider

Pieters springt naar 8, Colsaerts haalt cut niet

Thomas Pieters is op de tweede dag van de Soudal Open opgerukt van de 15e naar de 8e plaats. Dat had hij onder meer te danken aan een eagle (-2) op de 13e hole. Tel daar 5 birdies (-1), maar ook 2 bogeys (+2) bij op en je komt aan een rondje van 66 slagen, ofwel 5 onder par.



Hiermee ligt Pieters 5 slagen van de koploper. Dat is niet langer de Nieuw-Zeelander Sam Jones, die zijn mirakeldag van gisteren geen vervolg kon geven. Hij zakt terug naar de 4e plaats. De Spanjaard Nacho Elvira is halverwege de beste. Hij heeft 1 slag voorsprong op Ross Fisher.



Nicolas Colsaerts zakte door een mindere tweede dag onder de lijn voor de cut. Voor hem zit het toernooi er dus op. De 22-jarige Belgische amateur Nathan Cossement is er wel nog bij, dankzij een rondje van -3, met daarbij ook een eagle op de 16e hole.