Thomas Pieters beste Belg uit de startblokken, Nieuw-Zeelander Sam Jones is leider op Soudal Open

Pieters als beste Belg uit de startblokken

Dag 1 van de Soudal Open zit erop met Sam Jones als leider. De Nieuw-Zeelander had slechts 62 slagen nodig over 18 holes. Met 6 birdies en een eagle toonde de DP World Tour-rookie zijn goede vorm.





Op 2 slagen van de voorlopige leider volgt een vijftal. Engelsen Matthew Jordan en Andrew Wilson, Spanjaard Nacho Elviara, Fransman Romain Langasque en de Deen Niklas Norgaard hadden 64 slagen nodig.





Voorlopig geen Belg in de absolute top, al is Thomas Pieters niet slecht uit de startblokken geraakt. Onze landgenoot had 67 slagen nodig. Zijn 2 bogeys deden het goede werk van de 6 birdies een beetje teniet. Hij staat gedeeld 15e.





Nicolas Colsaerts volgt met 69 slagen op een gedeelde 47e plek, met par vinden we Christopher Mivis en Jarno Tollenaire terug op plek 87. Adrien Dumont De Chassart kende een baaldag en is de 153e met 77 slagen.