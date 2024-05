Oostende telt Luik uit en ligt nog altijd op koers voor 13e titel op een rij

Oostende kan zondag al klaar zijn

Oostende blijft door de play-offs razen, want Luik kon ook in eigen huis niets terugdoen tegen de landskampioen. Met een 14-28 ontnam Oostende de thuisploeg al meteen alle hoop in het eerste kwart. Luik schuifelde daarna wel beetje bij beetje dichterbij, maar nooit dicht genoeg om Oostende nog angst in te boezemen.



In de andere halve finales is alles na 2 matchen weer te herdoen. Limburg United had zichzelf in poleposition gewrongen door de eerste match in Antwerpen te winnen, maar de Giants bakten Limburg een koekje van eigen deeg door zelf te gaan winnen in de Alverberg.