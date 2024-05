Gabriella Willems kampt om het brons na nederlaag in halve finales WK judo

Verschaere en Chouchi uitgeschakeld

Voor Vicky Verschaere zat het WK in de klasse tot 78 kg er al na één ronde op. Ze moest geblesseerd opgeven in haar eerste kamp tegen de Montenegrijnse Jovana Pekovic.



Sami Chouchi (-90kg) won zijn eerste twee kampen en leek zijn hand uit te steken naar een olympisch ticket. Met een zege in zijn 3e ronde was hij zeker van de halve finales, maar dat lukte niet tegen de Kirgiziër Erlan Sherov. Tegen het nummer 9 van de wereld deed een 3e bestraffing Chouchi de das om.