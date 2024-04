Olympische Zeilweek: drie Belgische boten in top 6 van Nacra 17 na de tweede dag

De 3 deelnemende Belgische boten in de Nacra 17-klasse tijdens de Olympische Zeilweek staan na 2 dagen allemaal in de top 6.



Kwinten en Lieselotte Borghijs zijn 4e na negen races, met 48 punten. Arthur De Jonghe en Janne Ravelingien (49 ptn) staan 5e en Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen (50 ptn) volgen als zesde. Het Deense duo Natacha Saouma-Pedersen en Mathias Bruun Borreskov (13 ptn) blijft op kop.





In de 49er-klasse zijn Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck knap 3e na negen wedstrijden, met 46 punten. De Duitse koplopers Max Stingele en Linov Scheel hebben 6 punten minder.





In de windsurfdisciplines is Thomas Broucke momenteel 13e in de IQFoil-categorie. Hij telt na 9 races 81 punten. De Amerikaan Noah Lyons (7 ptn) is de leider. Daan Baute (161 ptn) is na elf wedstrijden 23e in de Formula Kite. De koppositie is voor de Brit Connor Baibridge (12 ptn).