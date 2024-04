Luca Brecel begint als titelverdediger uitstekend aan WK en leidt na 1e sessie met 6-3

Luca Brecel beëindigt de sessie met een 6-3-voorsprong. Hij liet regelmatig flitsend snooker zien. Af en toe ging het wel minder waardoor Gilbert in de match bleef. De wisselvallige Engelsman greep wel wat kansjes met drie breaks van 70 of meer. Brecel zelf was al goed voor 2 centuries. Vanavond vanaf 20 uur spelen ze opnieuw. Brecel heeft nog 4 frames nodig.