LIVE: Luca Brecel opent WK snooker tegen Engelsman David Gilbert

David Gilbert is de eerste tegenstander van Luca Brecel. Voor de Engelsman is het zijn 10e deelname aan een WK. In 2019 kwam hij heel dicht bij een finaleplaats, maar hij verloor de halve finale met 17-16. "Het is een gevaarlijke tegenstander. Hij heeft de flow te pakken met zeges in de kwalificaties", zei Björn Haneveer gisteren in Sporza Daily.