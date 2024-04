BNXT League: dominant Luik speelt nummer 2 Den Bosch van het kastje naar de muur

Op de zevende speeldag in de Elite Gold van de BNXT League heeft Luik getoond dat het voor geen elke ploeg bang moet zijn.



Den Bosch prijkt op de 2e plek, maar daar trok Luik zich niks van aan. In de eerste 3 quarters domineerden de Luikenaars met een sterk collectief (5 spelers maakten 10 of meer punten).



Toen Luik bij het ingaan van het laatste quarter met 72-45 leidde, kwam Den Bosch eindelijk met een reactie. Maar het kalf was toen al verdronken.



Luik wipt nu naar de 5e plaats, die het deelt met Limburg United en Charleroi. Den Bosch speelt zaterdag zijn 2e plek kwijt aan de winnaar van het duel tussen Leiden en Antwerp Giants.