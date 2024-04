Belgische baanwielrenners boeken olympische tickets voor 7 onderdelen

Dat wordt een ingewikkelde puzzel voor bondscoaches Kenny De Ketele en Tim Carswell. De medaillekansen zijn wellicht het grootst in de ploegkoers en het omnium met Robbe Ghys , Lindsay De Vylder en/of Fabio Van den Bossche , maar dan is de ploegenachtervolging misschien niet op zijn sterkst.

Afgelopen weekend vond in Canada de laatste Nations Cup in het baanwielrennen plaats en dat was de laatste wedstrijd voor de olympische kwalificatieranking voor Parijs 2024 werd afgesloten.

Bij de vrouwen is het een ander verhaal. In de uithoudingsnummers (ploegkoers en omnium) hangt alles af van de beslissing van Lotte Kopecky. Zet ze alles op het omnium of neemt ze de ploegkoers (samen met de wegrit) erbij?

Door de schorsing van Shari Bossuyt zijn de medaillekansen geslonken, ook al veroverde Kopecky samen met de jonge Katrijn De Clercq zilver op het EK dit jaar.

In de sprintnummers is er plots weelde. Slaagde Nicky Degrendele er 4 jaar geleden niet in om de Spelen van Tokio te halen, dan heeft België nu 2 tickets verzameld in de sprintnummers in Parijs. Naast Degrendele mogen Julie Nicolaes en Valerie Jenaer dromen van de Franse hoofdstad.