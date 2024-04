Vertrouwensboost voor Parijs: De Vylder en Ghys pakken goud in ploegkoers op Nations Cup

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys hebben de Nations Cup baanwielrennen in het Canadese Milton afgesloten met een gouden medaille. Op een dominante manier pakten ze de overwinning in een sterk bezette ploegkoers, een stevige opsteker met het oog op de Olympische Spelen.

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys reden een bijzonder sterke ploegkoers en pakten al vroeg in de wedstrijd een winstronde. Tussendoor sprokkelden ze ook voldoende punten in de tussensprints, waardoor een 10e plek in de eindsprint volstond voor de zege.

De Vylder en Ghys pakten 67 punten, maar liefst 17 meer dan hun eerste achtervolgers, de Nederlanders Jan-Willem van Schip en Yanne Dorenbos. De 3e plaats was voor de Portugezen Ivo Oliveira en Iuri Leitao.

De ploegkoers is een olympisch nummer, waarin de Belgen al zeker zijn van kwalificatie voor de Spelen in Parijs. De Vylder, Ghys en de jonge Fabio Van den Bossche zijn de meest uitgesproken kandidaten om de Belgische eer te verdedigen.

De Nations Cup baanwielrennen was vrijdag al met een knal begonnen voor de Belgische delegatie met zilver en een olympische kwalificatie voor de achtervolgingsploeg bij de mannen.