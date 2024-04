Jeugdig duo De Clercq/Hesters rijden in Nations Cup richting de Spelen, Tuur Dens 9e

Twee nieuwe top 10-plaatsen voor de Belgen op de tweede dag van de slotmanche van de Nations Cup baanwielrennen in het Canadese Milton. Tuur Dens knalde een dag na zijn zilveren medaille naar een negende plaats in het omnium. Het duo De Clercq/Hesters werd achtste plaats in de ploegkoers, goed voor een ticket voor de Spelen.