Belgische achtervolgingsploeg snelt naar zilver én olympisch ticket in Nations Cup

De Belgische achtervolgingsploeg heeft de Nations Cup met een knalprestatie afgesloten in het Canadese Milton. Ze veroverden zilver en verzekerden zich zo van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs.

De Belgische achtervolgingsploeg was met onder meer sterkhouders Noah Vandenbranden en Tuur Dens op volle sterkte afgereisd naar Milton.

En dat toonde zich: de Belgen werkten een indrukwekkend toernooi af. Ze klokten de derde tijd in de kwalificaties, en plaatsten zich in de volgende ronde voor de grote finale voor goud.

Dat deden ze in een tijd van 3'51"194, slechts enkele duizenden van een seconde trager dan hun eigen nationale record.

In de finale werden de Belgen ingehaald door de Britten en moesten ze tevreden zijn met zilver. Met die prestatie verzekerde België zich van deelname aan het achtervolgingstoernooi op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Al bezorgt dat de Belgische wielerbond ook een luxeprobleem: België heeft in Parijs beduidend meer medaillekansen in de ploegkoers en het omnium, maar de geselecteerde renners voor die onderdelen dienen ook de ploegenachtervolging af te werken.

De vijf Belgen die in actie kwamen in de verschillende rondes van het achtervolgingstoernooi waren Dens, Vandenbranden, Lindsay De Vylder, Thibaut Bernard en Yoran Van Gucht, die in de finale de plek innam van De Vylder om hem te ontlasten voor de ploegkoers.