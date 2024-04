Kwalificaties WK snooker: Mertens lijdt dramatische nederlaag tegen halvefinalist van 2023

Ben Mertens (WST-74) heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de derde voorronde. Hij verloor met het kleinste verschil van de Chinees Si (WST-23): 10-9.



Mertens kwam 9-7 voor en had bij 9-8 een matchbal op bruin, maar hij miste. Si nam over en sleepte na een felbevochten game een decider af.



Daarin bezweek Mertens onder de druk, hoewel hij mogelijkheden had om het slotframe naar zijn hand te zetten.



Si is geen onbekende. Vorig jaar haalde hij de halve finales in Sheffield en knikkerde hij ei zo na de latere wereldkampioen Luca Brecel uit het toernooi.