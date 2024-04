Kwalificaties WK snooker: Leclercq kansloos onderuit, Mertens start goed tegen halvefinalist van 2023

Julien Leclercq mag zijn droom van een WK-debuut opbergen. Tegen de Engelsman Joe O'Connor ging het nummer 67 van de wereld met 10-1 onderuit. Na een dramatische eerste sessie kon onze landgenoot geen vuist meer maken in de tweede sessie.



Ben Mertens is wel nog in de running in de 3e voorronde. Hij klampte goed aan bij Si Jiahui (WST-23) vorig jaar nog de tegenstander van Luca Brecel in de halve finales van het WK. Het staat 5-4 in het voordeel van de Chinees.