De stress overwonnen: Dimitri Van den Bergh wint UK Open na nagelbijter tegen wereldkampioen Humphries

Dimitri Van den Bergh heeft zijn tweede majortitel in het darts te pakken. Onze landgenoot klopte wereldkampioen Luke Humphries in de finale van de UK Open. Van den Bergh ging de hele match aan de leiding, maar werd in het slot bijna genekt door de stress. Toch trok hij de beslissende leg naar zich toe: 11-10.

"Ik zal veel meer chill zijn in de finale dan in de halve finale tegen mijn vriend Damon Heta."

Met die profetische woorden trok Dimitri Van den Bergh naar het bord voor zijn eerste eindstrijd op een majortoernooi sinds 2021.

Wat bleek? Er zat een grond van waarheid in. Van den Bergh was heel rustig en gedecideerd. In een mum van tijd - en met een knappe bull-finish onderweg - had hij een 6-2 voorsprong te pakken.

Luke Humphries onderging het spelletje van The DreamMaker en liet zijn schouders zakken. Zou het echt zo gemakkelijk gaan tegen de wereldkampioen?