"Ze zouden zich moeten schamen": promotour Messi en Miami wordt steeds groter fiasco

Slechte reclame bestaat niet? Daar zal Inter Miami toch anders over denken na zijn promotietour in Azië. Na het fiasco tegen Al-Nassr eerder deze week, was de ploeg van David Beckham gisteravond opnieuw het mikpunt van spot in Hongkong. Inter Miami en Lionel Messi werden genadeloos van het veld gefloten, omdat de Argentijnse publiekstrekker niet van de bank kwam.