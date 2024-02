Black Devils winnen vlot tegen Polen, maar mogen toch de eindronde niet spelen

De Zwarte Duivels verloren match 2 in Boekarest met 33-18 van Roemenië. België is 26e op de wereldranking, Roemenië 20e. Vorig jaar stonden beide teams ook al tegenover elkaar in het Rugby Europe Championship. Toen trokken de Roemenen met 56-5 aan het langste eind.



Vorige week verrasten de Belgen Portugal met 10-6. Op 17 februari nemen de Zwarte Duivels het in Waterloo nog op tegen Polen.



In de stand leidt Roemenië met 9 punten. België is tweede met 4 punten. Portugal telt 1 punt, Polen heeft 0 punten. Om 20u speelt Portugal in Lissabon tegen Polen.



In groep A zijn Duitsland, Georgië, Nederland en Spanje ondergebracht. De top 2 van elke groep speelt op 2 en 3 maart de halve finales in Parijs. Voor de derde en vierde zijn er nog klassementswedstrijden. Op 17 maart vindt de finale eveneens in Parijs plaats.