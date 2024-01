Olympisch zeilster Emma Plasschaert krijgt een aftelkalender voor Parijs 2024

Over exact 6 maanden vindt de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaats in Parijs. Emma Plasschaert is er klaar voor en mikt op goud. "Het is niet ver van huis waardoor er veel familie en vrienden kunnen komen supporteren. Dat maakt het extra leuk", zegt de topzeilster in "Goeiemorgen Morgen!" op Radio2.